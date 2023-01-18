لازم تكسبوا الأهلي عافية أو ذوق.. أسامة حسن مدرب ناشئي الزمالك يثير الجدل قبل قمة الدوري المصري (فيديو)
أثار أسامة حسن نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك الجدل بتصريحات نارية قبيل مباراة القمة أمام الأهلي.
ويلعب ناديا الأهلي والزمالك السبت المقبل على استاد القاهرة، في قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال أسامة حسن في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "يوم السبت الجاي لازم تفوزوا على الأهلي ذوق أو عافية".
وأضاف: "ده ماتش حياة أو موت، من بداية المباراة أي التحام عايز أشوف لاعبي الأهلي على الأرض".
وواصل: "فوق يا شيكابالا معلول بيخاف منك، الماتش عايز رجاله والأهلي خايف من الزمالك".
وكرر نجم الزمالك الأسبق عبارة "لازم تكسبوا الأهلي عافية أو ذوق"، في طلب واضح للفوز بالمباراة المقبلة بأي ثمن.
ويستعد فريق الزمالك، صاحب الـ 26 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، لمواجهة نظيره الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المسابقة المحلية.
ويعيش الزمالك ظروفًا صعبة بعد خروج الفريق الأول من مسابقة الكأس، عقب الهزيمة أمام بيراميدز يوم الإثنين الماضي بركلات الترجيح.