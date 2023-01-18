لازم تكسبوا الأهلي عافية أو ذوق.. أسامة حسن مدرب ناشئي الزمالك يثير الجدل قبل قمة الدوري المصري (فيديو)

ويستعد فريق الزمالك، صاحب الـ 26 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، لمواجهة نظيره الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المسابقة المحلية.

ويعيش الزمالك ظروفًا صعبة بعد خروج الفريق الأول من مسابقة الكأس، عقب الهزيمة أمام بيراميدز يوم الإثنين الماضي بركلات الترجيح.