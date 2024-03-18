جماهير أتلتيكو مدريد تُلقي القمامة على لوحة جواو فيليكس (فيديو)
عبَّرت جماهير أتلتيكو مدريد عن غضبها من البرتغالي جواو فيليكس المعار لبرشلونة قبل مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.
ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في الجولة الـ29 من الليغا.
ويعود جواو فيليكس للعب على ملعب أتلتيكو مدريد بعد أن غادر الفريق إلى برشلونة بنظام الإعارة الصيف الماضي.
وتوجد حول ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو العديد من اللوحات لتكريم اللاعبين الحاليين أو السابقين في أتلتيكو مدريد.
وإحدى هذه اللوحات مخصصة لجواو فيليكس، ولم يتردد عدد من مشجعي أتلتيكو مدريد عن القيام بكنس القمامة على اللوحة في إشارة إلى غضبهم من فيليكس.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن عددًا من جماهير أتلتيكو مدريد ألقوا القمامة على لوحة فيليكس، كما بصقوا عليها، ووجَّهوا للاعب هتافات مهينة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تصرف جماهير أتلتيكو مدريد يُظهر أنه لم تعجبهم طريقة اللاعب البرتغالي الذي طلب الرحيل إلى برشلونة في الصيف، ولم ينسوا تصريحاته.
وفي مباراة الدور الأول بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي سجل جواو فيليكس هدف فوز برشلونة في الدقيقة 28.
ويملك برشلونة 61 نقطة من 28 مباراة، وحال فوزه على أتلتيكو مدريد سيصعد النادي الكتالوني إلى المركز الثاني، خلف ريال مدريد.
في حين يملك أتلتيكو مدريد 55 نقطة من 28 مباراة، وحال الفوز سيصعد إلى المركز الرابع.