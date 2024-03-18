جماهير أتلتيكو مدريد تُلقي القمامة على لوحة جواو فيليكس (فيديو)

عبَّرت جماهير أتلتيكو مدريد عن غضبها من البرتغالي جواو فيليكس المعار لبرشلونة قبل مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في الجولة الـ29 من الليغا.

ويعود جواو فيليكس للعب على ملعب أتلتيكو مدريد بعد أن غادر الفريق إلى برشلونة بنظام الإعارة الصيف الماضي.

وتوجد حول ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو العديد من اللوحات لتكريم اللاعبين الحاليين أو السابقين في أتلتيكو مدريد.