جمهور الهلال يستفز رونالدو مجددا بطريقة مثيرة (فيديو)
استفز عدد من جماهير نادي الهلال السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الجمعة بدوري روشن السعودي.
ويلتقي الهلال والنصر، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 32 لبطولة الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك"، في مدينة الرياض.
وخلال هجمة لنادي النصر قرب خط المرمى، أطلق عدد من جماهير الهلال صافرات ضد رونالدو، وقاموا بترديد اسم ميسي، في محاولة لاستفزاز النجم البرتغالي.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها جماهير الهلال بهذا التصرف، إذ قامت في مواجهات سابقة بين الفريقين باستفزاز رونالدو بترديد اسم ميسي في المدرجات.
وتُلعب هذه المواجهة بعدما حسم نادي الهلال لقب الدوري لصالحه، خلال مباراته في الجولة الماضية أمام الحزم.
كما سيكون النصر أمام مهمة إلحاق الخسارة الأولى بفريق الهلال وتقليص فارق النقاط بينهما، كونه يملك 77 نقطة ويبتعد عن المتصدر بفارق 12 نقطة.
كما تشهد المباراة منافسة أخرى بين كريستيانو رونالدو قائد النصر والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، على صدارة ترتيب الهدافين، إذ ينفرد النجم البرتغالي بصدارة الترتيب بـ33 هدفاً مقابل 26 هدفاً لمهاجم الهلال.