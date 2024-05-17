جمهور الهلال يستفز رونالدو مجددا بطريقة مثيرة (فيديو)

ويلتقي الهلال والنصر، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 32 لبطولة الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك"، في مدينة الرياض.

وخلال هجمة لنادي النصر قرب خط المرمى، أطلق عدد من جماهير الهلال صافرات ضد رونالدو، وقاموا بترديد اسم ميسي، في محاولة لاستفزاز النجم البرتغالي.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها جماهير الهلال بهذا التصرف، إذ قامت في مواجهات سابقة بين الفريقين باستفزاز رونالدو بترديد اسم ميسي في المدرجات.