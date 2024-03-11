تطور لافت في ملف مدرب برشلونة الجديد (صور)

التقى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وبيني زاهافي، وكيل روبرت ليفاندوفسكي، والمدرب هانسي فليك، في مدينة برشلونة، بحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويأتي لقاء زاهافي مع لابورتا في ظل تأكيدات باهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع فليك لخلافة تشافي هيرناندز.

وأعلن تشافي أنه سيرحل عن برشلونة في نهاية الموسم الجاري.