تطور لافت في ملف مدرب برشلونة الجديد (صور)
التقى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وبيني زاهافي، وكيل روبرت ليفاندوفسكي، والمدرب هانسي فليك، في مدينة برشلونة، بحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ويأتي لقاء زاهافي مع لابورتا في ظل تأكيدات باهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع فليك لخلافة تشافي هيرناندز.
وأعلن تشافي أنه سيرحل عن برشلونة في نهاية الموسم الجاري.
ولن يسمح الوضع المالي لبرشلونة باستثمارات كبيرة؛ وهذا يجعل فليك مرشحا محتملا كبيرا، إذ إن الألماني حرًّا بدون ناد، علاوة على ذلك فإن مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق سيقدم كل التسهيلات الممكنة على المستوى التعاقدي ليتمكن من تولي زمام المشروع الذي يثيره بشكل كبير.
وكان ديكو المدير الرياضي لبرشلونة قد أكد أنهم لم يقرروا بعد من سيحل محل تشافي الموسم المقبل، وأنه لم يتم إجراء أي اتصالات مع المدرب المستقبلي؛ لأن هناك أولويات أخرى يجب حلها في التخطيط للموسم المقبل.
ونشرت صحيفة "Footmercato"، يوم الأحد الماضي، أن فليك نفسه التقى لابورتا في برشلونة، وهي معلومات نفتها حاشية المدرب الألماني بشكل قاطع وقتها، قبل أن يظهر وكيله رفقة لابورتا اليوم.
وسبق أن قاد فليك بايرن ميونخ لنتائج كبيرة، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا.