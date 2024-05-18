ماتياس يايسله مدرب الأهلي مرشح لقيادة عملاق الدوري الإيطالي

وأفاد موقع "Onefootball" بظهور اسم جديد لقيادة إنتر ميلان، خلفًا للمدرب ستيفانو بيولي، الذي يقترب من مغادرة النادي الايطالي.

وقال الموقع ذاته إن هناك عددا من المرشحين المحتملين لاختيار أحدهم مرشحًا لقيادة ميلان، أبرزهم ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي السعودي.

وتولى ماتياس يايسله (36 عاما) تدريب الأهلي في الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2026، قادماً من تدريب ريد بل زالتسبورغ النمساوي.

ولم يحقق يايسله مع الأهلي السعودي النتائج المرجوة منه، وبات استمراره للموسم المقبل محل شك كبير.