ماتياس يايسله مدرب الأهلي مرشح لقيادة عملاق الدوري الإيطالي
طُرح اسم الألماني ماتياس يايسله، مدرب النادي الأهلي السعودي، كأحد المرشحين لقيادة أحد الأندية العملاقة بالدوري الإيطالي في الموسم المقبل.
وأفاد موقع "Onefootball" بظهور اسم جديد لقيادة إنتر ميلان، خلفًا للمدرب ستيفانو بيولي، الذي يقترب من مغادرة النادي الايطالي.
وقال الموقع ذاته إن هناك عددا من المرشحين المحتملين لاختيار أحدهم مرشحًا لقيادة ميلان، أبرزهم ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي السعودي.
وتولى ماتياس يايسله (36 عاما) تدريب الأهلي في الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2026، قادماً من تدريب ريد بل زالتسبورغ النمساوي.
ولم يحقق يايسله مع الأهلي السعودي النتائج المرجوة منه، وبات استمراره للموسم المقبل محل شك كبير.
وحقق إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي الثاني له في ظرف 4 سنوات، بعدما نجح في التفوق على أمثال ميلان، ويوفنتوس، وبولونيا، وأتالانتا، وروما، ولاتسيو، ونابولي، في جدول البطولة بالترتيب.
إنتر نال 89 نقطة حتى الآن، وكان مرشحًا للاقتراب من الرقم القياسي للنقاط الذي يمتلكه يوفنتوس بـ102 نقطة لولا التعادل أمام كالياري، والخسارة من ساسوولو.