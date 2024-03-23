وفاة لاعب كولومبي بسكتة قلبية أثناء التدريبات
توفي غييرمو بلتران، لاعب كرة القدم الكولومبي البالغ من العمر 24 عاماً، أثناء التدريب مع ناديه سي دي ريال سانتا كروز الناشط في دوري الدرجة الأولى البوليفي، وفق ما أعلنته مصادر إعلام بوليفية، السبت.
وقالت تقارير إخبارية، إن غييرمو بلتران، البالغ من العمر 24 عاما، والذي يشغل خطة مهاجم، أصيب بدوار واشتكى من حالة من الغثيان قبل أن يسقط على أرض ملعب التدريبات، ويلفظ آخر أنفاسه وسط صدمة زملائه ومدربيه.
وفيما قال مصدر طبي إن المهاجم الكولومبي توفي نتيجة قصور في عمل القلب، أكد أدولفو سوريا غالفارو، مدير النادي البوليفي، أن "غييرمو كان يتدرب كالعادة وفجأة انهار، حاولنا إنعاشه لكنه توفي أثناء نقله إلى إحدى العيادات".
وقال نادي ريال سانتا كروز البوليفي، الذي يحتل المركز الرابع للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز، في بيان نعى فيه لاعبه: "بعد هذا الحدث المأساوي، نقول وداعا للاعبنا المحبوب غييرمو دينيس بلتران، في مقر نادي ريال سانتا كروز.
وتابع: "نوجه دعوة ودية لجميع أنصار ريال سانتا كروز للانضمام إلينا في وداعنا الأخير للاعبنا الذي ترك بصمة لا تمحى في قلوبنا وفي تاريخ نادينا، نشكركم على وقوفكم جميعا إلى جانبنا في هذا الوقت الصعب".