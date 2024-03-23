وفاة لاعب كولومبي بسكتة قلبية أثناء التدريبات

توفي غييرمو بلتران، لاعب كرة القدم الكولومبي البالغ من العمر 24 عاماً، أثناء التدريب مع ناديه سي دي ريال سانتا كروز الناشط في دوري الدرجة الأولى البوليفي، وفق ما أعلنته مصادر إعلام بوليفية، السبت.

وقالت تقارير إخبارية، إن غييرمو بلتران، البالغ من العمر 24 عاما، والذي يشغل خطة مهاجم، أصيب بدوار واشتكى من حالة من الغثيان قبل أن يسقط على أرض ملعب التدريبات، ويلفظ آخر أنفاسه وسط صدمة زملائه ومدربيه.

وفيما قال مصدر طبي إن المهاجم الكولومبي توفي نتيجة قصور في عمل القلب، أكد أدولفو سوريا غالفارو، مدير النادي البوليفي، أن "غييرمو كان يتدرب كالعادة وفجأة انهار، حاولنا إنعاشه لكنه توفي أثناء نقله إلى إحدى العيادات".