رسميًا.. ‏المحكمة الرياضية تقرر خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس

وبذلك يصبح رصيد يوفنتوس 59 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، علما أنه قبل خصم النقاط كان يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

ومع تبقي 3 مباريات ليوفنتوس ومباراتين لميلان في الدوري الإيطالي فإن مباراتهما يوم 28 مايو في الجولة الـ28 قد تكون حاسمة بين الفريقين لتحديد هوية المتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وإذا فاز يوفنتوس في وقت لاحق من اليوم الإثنين على إمبولي فإنه يرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس متأخرا بنقطة عن ميلان الخامس.