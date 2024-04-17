فينغارد يغادر المستشفى بعد حادث خطير خلال سباق الباسك للدراجات
فينغارد خضع لجراحة ناجحة في الترقوة.
قال فريق "فيسما لِيس آبايك" للدراجات إن الدنماركي يوناس فينغارد الفائز بسباق فرنسا مرتين غادر المستشفى بعد 12 يومًا من تعرضه لحادث خطير في إسبانيا.
وشهدت المرحلة الرابعة من سباق الباسك في وقت سابق هذا الشهر حادثًا كبيرًا تسبب في إصابة فينغارد، البالغ 27 عامًا، بكسر في الترقوة وعدة ضلوع.
وقال فريقه في التاسع من أبريل إن فينغارد خضع لجراحة ناجحة في الترقوة.
ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء: "حان الوقت الآن للتعافي بشكل كامل مرة أخرى".
ويأمل فينغارد في التعافي في الوقت المناسب للدفاع عن لقبه في سباق فرنسا، لكن استعداداته تأثرت بالحادث حيث قال مدير الفريق ميرين زيمان إنه سيغيب عن معسكر تدريبي في مايو.
وينطلق سباق فرنسا في الـ29 من يونيو في فلورنسا وينتهي في الـ21 من يوليو في نيس.