فينغارد يغادر المستشفى بعد حادث خطير خلال سباق الباسك للدراجات

قال فريق "فيسما لِيس آبايك" للدراجات إن الدنماركي يوناس فينغارد الفائز بسباق فرنسا مرتين غادر المستشفى بعد 12 يومًا من تعرضه لحادث خطير في إسبانيا.

وشهدت المرحلة الرابعة من سباق الباسك في وقت سابق هذا الشهر حادثًا كبيرًا تسبب في إصابة فينغارد، البالغ 27 عامًا، بكسر في الترقوة وعدة ضلوع.

وقال فريقه في التاسع من أبريل إن فينغارد خضع لجراحة ناجحة في الترقوة.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء: "حان الوقت الآن للتعافي بشكل كامل مرة أخرى".