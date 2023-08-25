سبب وفاة براي وايت
كشفت صحيفة "ذا صن" سبب وفاة براي وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عامًا.
ووفقًا للصحيفة فقد توفي براي وايت بعد تعرضه لأزمة قلبية.
ولم يظهر المصارع، واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، على شاشة التلفزيون منذ فبراير حيث أشارت الشائعات إلى أنه كان يعاني من إصابة.
وكشف "تريبل إتش" رئيس فريق الإبداع في اتحاد WWE للمصارعة عن الخبر عبر حسابه على موقع "تويتر.
وكتب تريبل إتش: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا، الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE مدى الحياة ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".
وأضاف: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".
ونقلت "ذا صن" عن شون روس ساب مراسل WWE قوله: "لقد حصلت على الإذن بالكشف عن أن ويندهام روتوندا (براي وايت) أصيب في وقت سابق من هذا العام بفيروس كورونا ما أدى إلى تفاقم مشاكل القلب".
وأضاف: "لقد كان هناك الكثير من التقدم الإيجابي نحو العودة والتعافي، ولسوء الحظ تعرض اليوم لأزمة قلبية وتوفي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم تأكيد السبب الرسمي لوفاة روتوندا من العائلة أو السلطات.
واشتهر بطل WWE السابق بإبداعه ومهاراته الترويجية، حيث كان مصارعًا من الجيل الثالث باعتباره حفيد بلاك جاك موليجان وابن مايك روتوندا، المعروف باسم الحلقة إيروين آر شيستر.
وكان لدى روتوندا أيضًا شقيق، تايلور روتوندا، الذي عمل في WWE تحت اسم بو دالاس.
ونعى أيقونة المصارعة ونجم WWE دواين ذا روك جونسون وايت في رسالة صادقة، وكتب: "لقد انفطر قلبي بسبب خبر وفاة براي وايت، كان لدي دائمًا احترام وحب هائلين له ولعائلة روتوندا، أحببت حضوره وعروضه الترويجية وعمله داخل الحلبة واتصاله بعالم WWE".
وأضاف: "هو شخصية فريدة جدًا ورائعة ونادرة، من الصعب إيجادها في عالمنا المجنون لمصارعة المحترفين، لا نزال نتعامل مع خسارته، تيري فانك بالأمس، والآن براي اليوم".