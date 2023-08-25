سبب وفاة براي وايت

وكتب تريبل إتش: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا، الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE مدى الحياة ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

وأضاف: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

ونقلت "ذا صن" عن شون روس ساب مراسل WWE قوله: "لقد حصلت على الإذن بالكشف عن أن ويندهام روتوندا (براي وايت) أصيب في وقت سابق من هذا العام بفيروس كورونا ما أدى إلى تفاقم مشاكل القلب".

وأضاف: "لقد كان هناك الكثير من التقدم الإيجابي نحو العودة والتعافي، ولسوء الحظ تعرض اليوم لأزمة قلبية وتوفي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم تأكيد السبب الرسمي لوفاة روتوندا من العائلة أو السلطات.