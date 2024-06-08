تغريدة رائعة من أسطورة الهلال حول الرئيس المحتمل للنصر السعودي

ويبدو أن إبراهيم المهيدب حسم منصب رئيس النصر الجديد، بعدما تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النصر قبل أيام قليلة، خلفًا لمسلي آل معمر من أجل تولي المهمة قبل بداية الموسم الجديد.

وحال قبول اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أوراق المهيدب وأعضاء القائمة، سيصبح فوزهم بالاقتراع، في 20 يونيو الجاري، مسألة وقت.

وتعول جماهير "العالمي" على المهيدب من أجل العودة للطريق الصحيح خلال الموسم الجديد.

يذكر أنه في رئاسة نادي الهلال تقدم أيضا فهد بن نافل وحيدا على منصب الرئيس، بعدما استقر المرشح يزيد أبو نيان على سحب ملفه الانتخابي، مؤكدا دعمه الكامل لفهد بن نافل لرئاسة "الزعيم" لفترة جديدة.