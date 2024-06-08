تغريدة رائعة من أسطورة الهلال حول الرئيس المحتمل للنصر السعودي
حرص يوسف الثنيان، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، على توجيه رسالة رائعة لإبراهيم المهيدب، الذي تقدم وحده لرئاسة نادي النصر.
وبدأت مراحل سير العملية الانتخابية لمجالس إدارات الأندية الرياضية السعودية بفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وقيد الناخبين لمدة 5 أيام، منذ 3 يونيو الجاري.
وقال الثنيان، عبر حسابه على منصة "إكس": "الأستاذ إبراهيم المهيدب، ومجلس إدارته ستشكل إضافة للرياضة السعودية بشكل عام".
وأضاف: "بالتوفيق له ولجميع إدارات الأندية السعودية الجديدة في خدمة رياضتنا السعودية، وعكس صورة مشرفة".
ويبدو أن إبراهيم المهيدب حسم منصب رئيس النصر الجديد، بعدما تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النصر قبل أيام قليلة، خلفًا لمسلي آل معمر من أجل تولي المهمة قبل بداية الموسم الجديد.
وحال قبول اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أوراق المهيدب وأعضاء القائمة، سيصبح فوزهم بالاقتراع، في 20 يونيو الجاري، مسألة وقت.
وتعول جماهير "العالمي" على المهيدب من أجل العودة للطريق الصحيح خلال الموسم الجديد.
يذكر أنه في رئاسة نادي الهلال تقدم أيضا فهد بن نافل وحيدا على منصب الرئيس، بعدما استقر المرشح يزيد أبو نيان على سحب ملفه الانتخابي، مؤكدا دعمه الكامل لفهد بن نافل لرئاسة "الزعيم" لفترة جديدة.