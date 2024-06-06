أوسيك يدرس العودة لوزن تحت الثقيل بعد مباراة الإعادة أمام فيوري

‭ ‬‬قال بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوسيك، إنه ربما يعود إلى فئة وزن تحت الثقيل، بعد مباراة الإعادة أمام البريطاني تايسون فيوري في الوزن الثقيل في وقت لاحق هذا العام.

وتغلب أوسيك، الذي يحمل الآن ألقاب مجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية، على فيوري بالنقاط في مباراة مثيرة في حلبة المملكة أرينا في الرياض، ليصبح بطل الوزن الثقيل دون منازع.

وبعد النزال، الذي أقيم الشهر الماضي، قال أوسيك إنه سيمنح فيوري مباراة إعادة سريعة وفقا لشروط العقد بينهما.

وكان الملاكم الأوكراني بطلا لوزن تحت الثقيل دون منازع سابقا، قبل أن ينتقل للوزن الثقيل عام 2019.