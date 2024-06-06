أوسيك يدرس العودة لوزن تحت الثقيل بعد مباراة الإعادة أمام فيوري
قال بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوسيك، إنه ربما يعود إلى فئة وزن تحت الثقيل، بعد مباراة الإعادة أمام البريطاني تايسون فيوري في الوزن الثقيل في وقت لاحق هذا العام.
وتغلب أوسيك، الذي يحمل الآن ألقاب مجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية، على فيوري بالنقاط في مباراة مثيرة في حلبة المملكة أرينا في الرياض، ليصبح بطل الوزن الثقيل دون منازع.
وبعد النزال، الذي أقيم الشهر الماضي، قال أوسيك إنه سيمنح فيوري مباراة إعادة سريعة وفقا لشروط العقد بينهما.
وكان الملاكم الأوكراني بطلا لوزن تحت الثقيل دون منازع سابقا، قبل أن ينتقل للوزن الثقيل عام 2019.
وقال أوسيك خلال بودكاست "قاعدة الضربة القاضية 3": "أعتقد أنه ربما بعد مباراة الإعادة سأعود إلى وزن تحت الثقيل. أريد المزيد من هذا الوزن.
"ربما يمكنني أن أكون بطلا دون منازع للمرة الثانية في وزن تحت الثقيل، هذه خطتي. عندما أبدأ في الاستعداد لمعسكري التدريبي كملاكم وزن ثقيل، يجب أن أتناول الطعام طوال الوقت. بالنسبة لي هذا أمر شاق، لا يعجبني ذلك".
ويُعد أوسيك (37 عاما) أول بطل للوزن الثقيل دون منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في أبريل 2000.
وسيواجه فيوري في مباراة إعادة في 21 ديسمبر المقبل في الرياض أيضا.