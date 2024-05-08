ممر شرفي رائع من أشبال ريال مدريد للاعبين قبل مواجهة بايرن (فيديو)
اصطف ناشئو فريق ريال مدريد الإسباني بشكل طولي؛ لتوديع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي الإسباني، قبيل المواجهة الحاسمة أمام بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحسم الريال لقب الدوري الإسباني مطلع الأسبوع قبل أربع مباريات على النهاية، لكن الفريق تعادل 2-2 في مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.
وقبيل المباراة، خرج لاعبو ريال مدريد للحافلة وسط ممر شرفي وتحية لاعبي ألكانتيرا، في مشهد رائع ومهيب.
وقام ناشئو "ألكانتيرا"، وهي أكاديمية ريال مدريد للشباب، بتنظيم ممر شرفي طويل جدا، في مشهد رائع وحماسي بين الجميع في ريال مدريد.
ويحاول الفريق الإسباني، الذي يسعى للفوز باللقب للمرة 15 في تاريخه، تعزيز الرقم القياسي، والوصول لنهائي دوري الأبطال للمرة 18 والتاسعة في المسمى الحديث للبطولة.
أما بايرن ميونخ الفائز باللقب الأوروبي ست مرات، فقد تأهل لقبل النهائي هذا الموسم للمرة الأولى منذ تتويجه الأخير باللقب في موسم 2020/2019.