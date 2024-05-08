ممر شرفي رائع من أشبال ريال مدريد للاعبين قبل مواجهة بايرن (فيديو)

وحسم الريال لقب الدوري الإسباني مطلع الأسبوع قبل أربع مباريات على النهاية، لكن الفريق تعادل 2-2 في مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.

وقبيل المباراة، خرج لاعبو ريال مدريد للحافلة وسط ممر شرفي وتحية لاعبي ألكانتيرا، في مشهد رائع ومهيب.

وقام ناشئو "ألكانتيرا"، وهي أكاديمية ريال مدريد للشباب، بتنظيم ممر شرفي طويل جدا، في مشهد رائع وحماسي بين الجميع في ريال مدريد.