الاتحاد يتجاوز الفيحاء بضربات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بضربات الترجيح (4/3) على الفيحاء، بعد التعادل 1/1 في ربع نهائي المسابقة، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تقدم هارون كمارا للاتحاد في الدقيقة 16 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من إيغور كورونادو.

وتعادل ريكاردو ريلر للفيحاء في الدقيقة 50 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وفشل لاعبو الفريقين في تغيير النتيجة ليتجها إلى الشوطين الإضافيين، لكن النتيجة ظلت على حالها ليتم الحسم بضربات الترجيح وحسم الاتحاد النتيجة لصالحه 4/3