الاتحاد يتجاوز الفيحاء بضربات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بضربات الترجيح (4/3) على الفيحاء، بعد التعادل 1/1 في ربع نهائي المسابقة، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تقدم هارون كمارا للاتحاد في الدقيقة 16 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من إيغور كورونادو.
وتعادل ريكاردو ريلر للفيحاء في الدقيقة 50 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
وفشل لاعبو الفريقين في تغيير النتيجة ليتجها إلى الشوطين الإضافيين، لكن النتيجة ظلت على حالها ليتم الحسم بضربات الترجيح وحسم الاتحاد النتيجة لصالحه 4/3
وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي وفاز الفيحاء 1/0.
وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات فاز الاتحاد 5 مرات، وفاز الفيحاء 4 مرات وتعادلا مرة فاز فيها الاتحاد بضربات الترجيح.
ونال الفيحاء لقب الموسم الماضي في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو اللقب الوحيد له في المسابقة.
وتستكمل مباريات ربع النهائي غدا الثلاثاء، حيث سيلعب الوحدة مع الباطن، والنصر أمام أبها، والهلال أمام الفتح.
والأهلي أكثر ناد تتويجا بكأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبا مقابل 9 ألقاب لكل من الهلال والاتحاد، و6 ألقاب للنصر، و3 ألقاب للشباب، ولقبين لكل من الاتفاق والوحدة، ولقب لكل من الفيصلي والتعاون.