رسميًا.. الزمالك يرفض نقل مواجهة الأهلي إلى السعودية

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض الأخير نقل مباراته مع الأهلي في الدوري العام المصري إلى المملكة العربية السعودية.

وقال سالم عبر فيسبوك: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم ١٥ أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل أيام توصله لاتفاق مع الناديين لنقل مواجهتي الفريقين في الدوري المصري إلى المملكة العربية السعودية مقابل حصول كل نادٍ على مليون دولار أمريكي.