هل تعاد المباراة؟.. الحكم يعترف لمدافع بايرن ميونخ بالخطأ (فيديو)

وسجل البديل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ الألماني في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الإسباني اليوم الأربعاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، هز خوسيلو الشباك مستغلا تمريرة عرضية من روديغر لكن الحكم قرر في البداية إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكنه عدل عن رأيه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع هز بايرن الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف إذ أنه كان قد أطلق صفارته بداعي التسلل قبل الهدف ليثير غضب لاعبي الفريق الألماني.

وعقب المباراة قال دي ليخت إن حكم الراية المساعد، اعترف له بأنه ارتكب أخطاء في المباراة، بسبب احتسابه للتسلل متأخرًا.

وأوضح دي ليخت في تصريحات تليفزيونية: "هذا عار. حكم الراية قال لي آسف لأنني ارتكبت خطأ".