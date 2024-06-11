ليفاندوفسكي يخرج مصابا ويثير قلق جماهير بولندا قبل يورو 2024
غادر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، مباراة منتخب بلاده أمام تركيا مصابا؛ ما أثار قلق جماهيره قبيل انطلاق بطولة يورو 2024.
وخرج ليفاندوفسكي من مباراة تركيا في الدقيقة 32 وهو يتألم ويعرُج، وسط قلق الجمهور البولندي.
وتعد إصابة ليفاندوفسكي بمثابة ضربة قوية للمنتخب البولندي، الذي يستعد لبطولة أمم أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.
ويملك ليفاندوفسكي العديد من الأرقام القياسية مع المنتخب البولندي؛ فهو الهداف التاريخي له؛ إذ سجل 82 هدفا دوليا.
كما أنه أكثر لاعب شارك في مباريات دولية مع المنتخب البولندي برصيد 148 مباراة، بالإضافة إلى أنه أكثر لاعب بولندي شارك في مباريات أمم أوروبا برصيد 11 مباراة.
ولم تتوقف أرقام ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا عند هذا الحد، إذ يعد المهاجم المخضرم هداف الفريق في البطولة الأوروبية برصيد 5 أهداف.
وسجل ليفاندوفسكي أكثر من 600 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، والمنتخب البولندي.