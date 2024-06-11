ليفاندوفسكي يخرج مصابا ويثير قلق جماهير بولندا قبل يورو 2024

ويملك ليفاندوفسكي العديد من الأرقام القياسية مع المنتخب البولندي؛ فهو الهداف التاريخي له؛ إذ سجل 82 هدفا دوليا.

كما أنه أكثر لاعب شارك في مباريات دولية مع المنتخب البولندي برصيد 148 مباراة، بالإضافة إلى أنه أكثر لاعب بولندي شارك في مباريات أمم أوروبا برصيد 11 مباراة.

ولم تتوقف أرقام ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا عند هذا الحد، إذ يعد المهاجم المخضرم هداف الفريق في البطولة الأوروبية برصيد 5 أهداف.

وسجل ليفاندوفسكي أكثر من 600 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، والمنتخب البولندي.