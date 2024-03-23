فورمولا 1.. ماكس فرستابن ينطلق من المركز الأول في سباق أستراليا
انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى اليوم السبت، وسينطلق إلى جواره من الصف الأول كارلوس ساينز سائق فيراري بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة الزائدة الدودية.
وسينطلق سيرجيو بيريز سائق رد بول من المركز الثالث في سباق الغد.
وسجل رد بول دقيقة واحدة و15.915 ثانية في فترة ظهيرة رائعة على حلبة ألبرت بارك، متفوقا بفارق 0.27 ثانية عن ساينز ليقتنص مركز أول المنطلقين للمرة الثالثة في الموسم والرابعة على التوالي.
وقال بطل العالم ثلاث مرات: "لم يكن الأمر متوقعا قليلا خلال التجارب التأهيلية اليوم، لكنني سعيد بالتجربة الثالثة، كانت فترة صعبة قليلا حتى الآن لكننا نجحنا في أن نكون في هذا المركز في النهاية وأنا سعيد للغاية بذلك.
وأضاف: "فيراري يبدو سريعا للغاية أيضا في المسارات المستقيمة، لذلك توجد علامة استفهام غدا لكن هذا يجعل الأمر مثيرا".
وقال ساينز إنه كان سعيدا بتحدي رد بول.
وأضاف "المشاركة في التجارب ثم الانطلاق من الصف الأمامي بعد تصدر التجارب، لا أصدق حدوث ذلك تقريبا خاصة في ظل صعوبة الأمر".
وكان اليوم صعبا لمرسيدس، إذ مر لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بأسوأ تجارب تأهيلية في ألبرت بارك في أكثر من عقد من الزمان.
وفشل السائق البريطاني في خوض الحصة الثالثة من التجارب التأهيلية، وسيبدأ السباق من المركز الـ11، في أسوأ نتيجة له في ألبرت بارك منذ احتلاله المركز الـ11 في التجارب التأهيلية قبل سباق 2010.
وكان زمن هاميلتون أقل بفارق ثانية تقريبا عن أفضل زمن لساينز (دقيقة واحدة و16.189 ثانية) في التجارب التأهيلية الثانية وقد تفوق عليه زميله في مرسيدس جورج راسل، الذي احتل المركز السابع، في كل سباقات هذا الموسم.
ويبدأ لاندو نوريس من المركز الرابع متقدما بمركز واحد عن شارل لوكلير سائق فيراري.
وشاركت سيارة واحدة من فريق وليامز في التجارب وستشارك السيارة نفسها في السباق غدا، بعدما اضطر لوغان سارغنت لمنح سيارته لزميله أليكس ألبون بعد تحطم سيارته خلال التجارب أمس الجمعة.
وسينطلق السائق التايلندي المولود في إنجلترا من المركز الـ12.
واستبعد الأسترالي دانييل ريكاردو سائق فريق آر.بي من التجارب الأولى في ضربة قوية وسينطلق من المركز 18 بعد حذف أسرع لفة له بسبب خروجه عن المسار عند المنعطف الخامس.
وقال لوران ميكيس رئيس فريق آر.بي: "من الصعب جدا تقبل ذلك لكن هذا هو الحال. دانييل كان يقدم أداء جيدا للغاية، وربما أفضل لفة له حتى الآن خلال اليوم وأمس".