فورمولا 1.. ماكس فرستابن ينطلق من المركز الأول في سباق أستراليا

انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى اليوم السبت، وسينطلق إلى جواره من الصف الأول كارلوس ساينز سائق فيراري بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة الزائدة الدودية.

وسينطلق سيرجيو بيريز سائق رد بول من المركز الثالث في سباق الغد.

وسجل رد بول دقيقة واحدة و15.915 ثانية في فترة ظهيرة رائعة على حلبة ألبرت بارك، متفوقا بفارق 0.27 ثانية عن ساينز ليقتنص مركز أول المنطلقين للمرة الثالثة في الموسم والرابعة على التوالي.

وقال بطل العالم ثلاث مرات: "لم يكن الأمر متوقعا قليلا خلال التجارب التأهيلية اليوم، لكنني سعيد بالتجربة الثالثة، كانت فترة صعبة قليلا حتى الآن لكننا نجحنا في أن نكون في هذا المركز في النهاية وأنا سعيد للغاية بذلك.

وأضاف: "فيراري يبدو سريعا للغاية أيضا في المسارات المستقيمة، لذلك توجد علامة استفهام غدا لكن هذا يجعل الأمر مثيرا".

وقال ساينز إنه كان سعيدا بتحدي رد بول.