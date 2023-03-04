ناصر الهويدي رئيس الباطن: فريقنا تم ذبحه ودفنه أمام ‎النصر وما حدث "مهزلة" (فيديو)

وأضاف غاضبًا: "ما حدث في المباراة مهزلة، لعبنا شوطًا ثانيًا، ولو لم يسجل النصر، لربما أضاف مزيدًا من الوقت، قد يصل إلى 17 دقيقة".

واستطرد: "فريقنا تم ذبحه أمام ‎النصر ودفنه في المقبرة وما حدث يعد "مهزلة"، هذا الحكم أدى الدور المطلوب منه في المباراة، وأنتم تعرفون ما أقصده هنا، كان يجب أن يفوز النصر وهذا ما حدث، إحنا منتهيين من التحكيم، التحكيم ميّت".

وأكمل رئيس الباطن: "فريقنا كان أداؤه مميزًا خلال الفترة الأخيرة، ومدربنا سيستمر معنا بعد الأداء الجيد مع الفريق، خاصة أمام النصر، فقد كنا نستحق الفوز والنتيجة بأكملها".