ناصر الهويدي رئيس الباطن: فريقنا تم ذبحه ودفنه أمام النصر وما حدث "مهزلة" (فيديو)
شن ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن جام غضبه على سامي الجريس حكم مباراة فريقه أمام النصر، أمس الجمعة، والتي خسر فيها فريقه (3/1)، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقال الهويدي خلال تصريحات ساخرًا: "أرشح سامي الجريس حكم المباراة، لقيادة مباريات كأس العالم بناء على قدراته الهائلة التي أظهرها في المباراة".
وأضاف غاضبًا: "ما حدث في المباراة مهزلة، لعبنا شوطًا ثانيًا، ولو لم يسجل النصر، لربما أضاف مزيدًا من الوقت، قد يصل إلى 17 دقيقة".
واستطرد: "فريقنا تم ذبحه أمام النصر ودفنه في المقبرة وما حدث يعد "مهزلة"، هذا الحكم أدى الدور المطلوب منه في المباراة، وأنتم تعرفون ما أقصده هنا، كان يجب أن يفوز النصر وهذا ما حدث، إحنا منتهيين من التحكيم، التحكيم ميّت".
وأكمل رئيس الباطن: "فريقنا كان أداؤه مميزًا خلال الفترة الأخيرة، ومدربنا سيستمر معنا بعد الأداء الجيد مع الفريق، خاصة أمام النصر، فقد كنا نستحق الفوز والنتيجة بأكملها".
وأتم: "إحنا منتهيين من التحكيم، التحكيم ميّت من زمان، ما معنا أموال للحكم الأجنبي، هم ليش ما طلبوا حكمًا أجنبيًا، صار لهم شهران يتغنون في الحكم المحلي".
وتحدث عن احداث المباراة غاضبًا: "خلال المباراة التي احتُسب فيها هدفان للنصر غير صحيحين، يوجد مخالفات على لاعبينا، حتى هدفنا توقف لمشاهدة الفيديو رغم أنه واضح وسليم، واللقطات التي تستحق الذهاب لتقنية الفيديو لم يفعل".
ورفع النصر بهذه النتيجة رصيده إلى النقطة الـ46 في المركز الأول، فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 6 في المركز السادس عشر (الأخير).
انتقادات حادة
كما هاجم الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش مدرب الباطن سامي الجريس حكم المباراة أمام النصر.
وقال لوغاروشيتش: "ما شفت أي تأثير لكريستيانو رونالدو في المباراة، في مباراة الليلة، بعض القرارات التحكيمية الواحد يضحك عليها، أنا لأول مرة أشوف 12 دقيقة".
كما تحدث الأوروغواي رينزو لوبيز لاعب الباطن عن الحكم سامي الجريس وقال: "أنا متعصب كثيرًا من حكم المباراة، أخذنا أكثر من كارت أصفر غير مستحق، كان يمكن أن تتغير نتيجة المباراة ".
وأضاف أن "قرارات، اليوم، من الحكم كانت خاطئة، والنصر نادٍ كبيرٍ، ولديه لاعبون وإمكانيات، حتى في كأس العالم لم تحصل 12 دقيقة وقت بدل ضائع، وقت كبير".
واعترض مسلي آل معمر على أداء سامي الجريس وطالب باستقدام حكام أجانب "ذي كفاءة عالية".
وقال آل معمر في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط -مع الأسف- لم يكون الحكم، اليوم، بمستوى المباراة".
وأضاف: "سنتجه من الآن لطلب الحكم الأجنبي.. عشان "الضغوط" إللي قاعدة تصير ما لنا إلا الحكم الأجنبي، وأطلب من لجنة الحكام اختيار حكام مميزين".
وأضاف: "أي نادٍ عنده رغبة بطلب حكام أجانب، نادي النصر يعين ويعاون".