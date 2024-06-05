الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية

يواجه منتخب تونس نظيره غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما في منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة تونس وغينيا الاستوائية على أرضية استاد رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة.

وكان منتخب تونس حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب ساو تومي ومالاوي ضمن منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات المونديال.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم، بجانب كل من غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساو تومي.