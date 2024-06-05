الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الاستوائية
يواجه منتخب تونس نظيره غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما في منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتقام مباراة تونس وغينيا الاستوائية على أرضية استاد رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة.
وكان منتخب تونس حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب ساو تومي ومالاوي ضمن منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات المونديال.
ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم، بجانب كل من غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساو تومي.
ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين بالتساوي مع نظيره الناميبي، بينما يتواجد منتخب غينيا الاستوائية في المركز الخامس دون نقاط.
ويتطلع منتخب تونس لتعزيز صدارة المجموعة الثامنة، قبل أن يتوجه إلى جنوب أفريقيا لملاقاة ناميبيا في الجولة الرابعة.
وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 6 نقاط من رصيد منتخب غينيا الاستوائية، وإيقاف إميليو نسوي لوبيز هداف المنتخب لستة أشهر، وذلك على خلفية مشاركته في مباراتي المنتخب الغيني أمام ناميبيا وليبيريا بتصفيات كأس العالم 2026.
وبسبب تلك العقوبة، احتلت غينيا الاستوائية المركز السادس والأخير دون أي نقطة.
موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية:
وتنطلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الـ9:00 مساءً بتوقيت تونس، وتنقل عبر قناتي SSC السعودية، وbeIN Sports HD 3، كما ستذاع المباراة على القناة الوطنية التونسية الأولى.