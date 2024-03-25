رونالدو يظهر في البرتغال بسيارة باهظة الثمن (صورة)

وحصل رونالدو على راحة بعد اللعب مع النصر، على الرغم من اختياره ضمن تشكيلة البرتغال المكونة من 32 لاعبًا للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية للفيفا.

كريستيانو رونالدو النجم البالغ من العمر 39 عامًا ظهر في شوارع لشبونة بالبرتغال بسيارته الفيراري التي يبلغ سعرها 2 مليون دولار.