رونالدو يظهر في البرتغال بسيارة باهظة الثمن (صورة)
ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي وهو يقود سيارة باهظة الثمن، في شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة، مساء اليوم الأحد.
يستمتع رونالدو حاليًا بعطلة عائلية، في البرتغال، مستغلا فترة التوقف الدولي.
وحصل رونالدو على راحة بعد اللعب مع النصر، على الرغم من اختياره ضمن تشكيلة البرتغال المكونة من 32 لاعبًا للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية للفيفا.
كريستيانو رونالدو النجم البالغ من العمر 39 عامًا ظهر في شوارع لشبونة بالبرتغال بسيارته الفيراري التي يبلغ سعرها 2 مليون دولار.
ويستمتع رونالدو حاليًا بعطلة عائلية، في البرتغال مستغلا فترة التوقف الدولي.
وحققت البرتغال فوزًا ساحقًا على السويد بنتيجة 5-2 خلال مباراة دولية ودية، أقيمت على ملعب دوم أفونسو هنريكيس في مدينة جيمارايش.