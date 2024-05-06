حسم مستقبل تشافي بعد الخسارة المذلة أمام جيرونا
كشفت وسائل إعلام إسبانية موقف برشلونة من مستقبل تشافي بعد الخسارة المذلة أمام جيرونا في الدوري الإسباني.
وسقط برشلونة 2/4 أمام مضيفه جيرونا يوم السبت ليتراجع النادي الكتالوني إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وفي يناير الماضي أعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي وأكد على ذلك أكثر من مرة، لكن قبل أيام أعلن برشلونة، رسميا، بقاء تشافي الموسم المقبل.
وفجرت خسارة برشلونة أمام جيرونا الغضب مع احتمالية إنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ما يعني عدم المشاركة في كأس السوبر الإسباني في النسخة المقبلة.
لكن صحيفة "سبورت" نقلت عن مصادر في برشلونة أن الثقة في تشافي لا تزال موجودة وأنه لا توجد نية لإقالته.
وأكدت المصادر أن تشافي البالغ من العمر 44 عاما هو من سيقود مشروع برشلونة الموسم المقبل.
وبحسب "سبورت" فقد كان تشافي "قويا" عندما سُئل بعد الخسارة أمام جيرونا عما إذا كان من الممكن إجراء تغييرات. وقال: "لن يكون هناك نقاش حول استمراريتي".
ورغم ثقة إدارة برشلونة في تشافي إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا لم يخف غضبه بعد الخسارة أمام جيرونا وقال: "هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون".
وفي آخر أربع جولات سيلعب برشلونة مع ريال سوسييداد وألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية
وسينهي برشلونة الموسم الحالي دون أي بطولة حيث ودع من ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وخسر نهائي كأس السوبر الإسباني، وينافس جيرونا على المركز الثاني في الدوري الإسباني.
وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021، وقاد النادي الكتالوني للتتويج بلقب في كل من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.
ووفقا لموقع "transfermarkt" فقد أدار تشافي 138 مباراة لبرشلونة فاز في 86 منها وتعادل 23 مرة وخسر 29 مرة.