حسم مستقبل تشافي بعد الخسارة المذلة أمام جيرونا

كشفت وسائل إعلام إسبانية موقف برشلونة من مستقبل تشافي بعد الخسارة المذلة أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة 2/4 أمام مضيفه جيرونا يوم السبت ليتراجع النادي الكتالوني إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي يناير الماضي أعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي وأكد على ذلك أكثر من مرة، لكن قبل أيام أعلن برشلونة، رسميا، بقاء تشافي الموسم المقبل.

وفجرت خسارة برشلونة أمام جيرونا الغضب مع احتمالية إنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ما يعني عدم المشاركة في كأس السوبر الإسباني في النسخة المقبلة.

لكن صحيفة "سبورت" نقلت عن مصادر في برشلونة أن الثقة في تشافي لا تزال موجودة وأنه لا توجد نية لإقالته.

وأكدت المصادر أن تشافي البالغ من العمر 44 عاما هو من سيقود مشروع برشلونة الموسم المقبل.