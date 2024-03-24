NBA.. روكتس يهزم يوتا جاز في دوري السلة الأمريكي
أحرز جالين غرين وزميله فريد فانفليت 75 نقطة ليقودا فريقهما هيوستون روكتس للفوز على ضيفه يوتا جاز 147-119 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ومنح غرين فريقه 41 نقطة وهي حصيلة تقل بنقطة واحدة عن أفضل معدل تهديفي له في الموسم الحالي، والذي نجح في معادلته في مواجهة واشنطن ويزاردز، الثلاثاء الماضي.
أما فانفليت فسجل أعلى معدل له في الموسم وهو 34 نقطة بينما حقق فريقه الفوز الثامن على التوالي وهو أيضًا الانتصار العاشر للفريق في 11 مباراة.
وكان جون كولينز أفضل مسجلي يوتا جاز برصيد 25 نقطة، بينما أضاف زميله كولن سيكستون 20 نقطة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر للمرة الـ11 في 13 مباراة.
وخاض يوتا المباراة محرومًا من جهود لاعِبَيْه المصابَيْن لوري ماركانن وجوردان كلاركسون.
وفي مواجهة أخرى، أحرز سام هاوزر سبعًا من ثماني رميات ثلاثية نفذها وسجل 23 نقطة إجمالا ليساعد فريقه بوسطن سيلتيكس في الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 124-113.
وأضاف جيسون تاتوم 26 نقطة لرصيد الفريق الفائز وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.
وكان ديمار ديروزان، لاعب شيكاغو، أفضل مسجلي المباراة برصيد 28 نقطة كما سيطر على ست رميات مرتدة وقدَّم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.
وفي مباريات أخرى، فاز نيويورك نيكس على ضيفه بروكلين نتس 105-93 وفاز سكرامنتو كينغز خارج ملعبه على أورلاندو ماجيك 109-107.
وفاز واشنطن ويزاردز على ضيفه تورونتو رابتورز 112-109.