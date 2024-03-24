NBA.. روكتس يهزم يوتا جاز في دوري السلة الأمريكي

أحرز جالين غرين وزميله فريد فانفليت 75 نقطة ليقودا فريقهما هيوستون روكتس للفوز على ضيفه يوتا جاز 147-119 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ومنح غرين فريقه 41 نقطة وهي حصيلة تقل بنقطة واحدة عن أفضل معدل تهديفي له في الموسم الحالي، والذي نجح في معادلته في مواجهة واشنطن ويزاردز، الثلاثاء الماضي.

أما فانفليت فسجل أعلى معدل له في الموسم وهو 34 نقطة بينما حقق فريقه الفوز الثامن على التوالي وهو أيضًا الانتصار العاشر للفريق في 11 مباراة.

وكان جون كولينز أفضل مسجلي يوتا جاز برصيد 25 نقطة، بينما أضاف زميله كولن سيكستون 20 نقطة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر للمرة الـ11 في 13 مباراة.