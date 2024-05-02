القائمان يرفضان.. سان جيرمان يهدر أغرب فرص الموسم (فيديو)

أهدا فريق باريس سان جيرمان فرصة محققة "بروحين" أمام بروسيا دورتموند، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب دورتموند ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء.

وفي الدقيقة 51 سدد مبابي كرة قوية، لترتطم بالعارضة وترتد إلى زميله الذي سدد قوية أيضًا، ولكنت العارضة ساعدت دورتموند ورفضت دخول الكرة للشباك.