تفاعل مع مقطع قديم يقدّم فيه رونالدو دور مطرب (فيديو)

يبدو أنه مع اقتراب بطولة "يورو 2024" ومشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة بدأ الجمهور يبحث بكثافة عن أخبار النجم الكبير، ليكتشف المعجبين فجأة مقطع فيديو قديم له وهو يقوم بالغناء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن الجمهور بدأ تداول الفيديو من جديد وغير مصدقين ما يرونه، بعد ظهور المقطع وهو قديم للنجم البرتغالي وهو يغني أغنية "أمور ميو" للمغني خوليو إجلسياس.

وتم تصوير المقطع، الذي يعود للعام 2009، كجزء من حملة إعلانية في البرتغال، موطن رونالدو.

ويظهر الفيديو رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، جالسًا في أستوديو موسيقي وهو يغني بأفضل ما يمكنه.

وكان الإعلان لصالح بنك لم يعد موجودًا الآن يسمّى Banco Espirito Sanro" (BES)".

وربما يتمنى رونالدو أن يختفي هذا الفيديو بنفس الطريقة التي اختفى بها البنك، لكن لسوء الحظ بالنسبة لمهاجم نادي النصر السعودي، لا يزال الفيديو موجودًا على الإنترنت.