تفاعل مع مقطع قديم يقدّم فيه رونالدو دور مطرب (فيديو)
يبدو أنه مع اقتراب بطولة "يورو 2024" ومشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة بدأ الجمهور يبحث بكثافة عن أخبار النجم الكبير، ليكتشف المعجبين فجأة مقطع فيديو قديم له وهو يقوم بالغناء.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن الجمهور بدأ تداول الفيديو من جديد وغير مصدقين ما يرونه، بعد ظهور المقطع وهو قديم للنجم البرتغالي وهو يغني أغنية "أمور ميو" للمغني خوليو إجلسياس.
وتم تصوير المقطع، الذي يعود للعام 2009، كجزء من حملة إعلانية في البرتغال، موطن رونالدو.
ويظهر الفيديو رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، جالسًا في أستوديو موسيقي وهو يغني بأفضل ما يمكنه.
وكان الإعلان لصالح بنك لم يعد موجودًا الآن يسمّى Banco Espirito Sanro" (BES)".
وربما يتمنى رونالدو أن يختفي هذا الفيديو بنفس الطريقة التي اختفى بها البنك، لكن لسوء الحظ بالنسبة لمهاجم نادي النصر السعودي، لا يزال الفيديو موجودًا على الإنترنت.
ويبدو أن المعجبين أحبوا المقطع الطريف، والذي كان في الحقيقة مقصودًا أن يكون ساخرًا بعض الشيء.
ولكن هذا لم يمنعهم من التفاعل عبر الإنترنت بمراجعات إيجابية، حيث كتب أحدهم: "ليس أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور فحسب، بل أيضًا أعظم مغنٍ على مر العصور".
وأضاف آخر: "لديه مهارات كروية مميزة وصوت مميز أيضًا".
فيما علق آخر: "لماذا أنا في حالة بكاء؟ صوته ملائكي".
وكتب آخر مازحًا: "أفضل مغنٍ في العالم، ولا يمكنك تغيير رأيي!".
وتم تصوير الحملة الإعلانية عندما كان رونالدو لا يزال يلعب في فترته الأولى مع نادي مانشستر يونايتد، وانتقل بعد ذلك إلى ريال مدريد في ذلك الصيف.
وانضم كريستيانو رونالدو، يوم الجمعة، لمعسكر منتخب بلاده البرتغال، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.
ويستعد كريستيانو رونالدو، لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا، للمرة السادسة في مسيرته، منذ ظهوره الأول خلال نسخة 2004، والتي استضافتها البرتغال وقتها.
ويخوض منتخب البرتغال، منافسات بطولة يورو 2024، ضمن منتخبات المجموعة السادسة، بجانب كل من تركيا، التشيك، وجورجيا.