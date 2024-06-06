رسميا.. كشف موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية 2024

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، بعد تتويجه بلقب كأس العالم الأخيرة مع منتخب راقصي التانغو.

وتفوّق ميسي على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند في العام الماضي، اللذين تنافسا معه لحسم الجائزة.

وتشير التكهنات إلى احتمالية تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بالجائزة، بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.