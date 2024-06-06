رسميا.. كشف موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية 2024
أعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الموعد الرسمي لإعلان المرشحين لجوائز الكرة الذهبية، بجانب موعد إعلان الفائزة بالجائزة للعام الحالي.
وتم تحديد يوم 4 سبتمبر المقبل موعدًا للإعلان عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2024.
وأعلنت المجلة الفرنسية أن الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سيكون يوم 28 أكتوبر المقبل.
وحددت مجلة (فرانس فوتبول) جوائز لحفل الكرة الذهبية على رأسها جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري.
وتشمل الجوائز أيضًا أفضل لاعبة، أفضل مدير فني لفرق الرجال، وأفضل مدير فني لفرق السيدات.
وتضم الجوائز أيضًا أفضل فريق في العالم، وأفضل فريق للكرة النسائية في العالم، وهداف العام، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد.
وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، بعد تتويجه بلقب كأس العالم الأخيرة مع منتخب راقصي التانغو.
وتفوّق ميسي على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند في العام الماضي، اللذين تنافسا معه لحسم الجائزة.
وتشير التكهنات إلى احتمالية تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بالجائزة، بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.