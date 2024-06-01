موراي يتجه لخوض منافسات الزوجي في ويمبلدون مع شقيقه
قال نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب كبرى، إنه يفكر في خوض منافسات زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل إلى جانب شقيقه جيمي.
وتوج موراي، البالغ 37 عاما، بلقب فردي الرجال في ويمبلدون مرتين، بينما توج شقيقه جيمي بلقب الزوجي المختلط في البطولة نفسها مرتين.
ولعب الشقيقان موراي معا أيضا في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي في 2016، كما شكلا ثنائيا قويا عند فوز بريطانيا بلقب كأس ديفيز لفرق الرجال في 2015.
وقال موراي للصحفيين، بعد هزيمته مع شريكه دانييل إيفانز، أمام تياغو سيبوت وايلد وسيباستيان بايز 7-6 و7-6 في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة: "ربما أشارك في منافسات الزوجي في بطولة ويمبلدون. نعم. لم يتأكد هذا بنسبة 100% بعد".
وأضاف موراي: "حاليا ليس لدى شقيقي شريك في ويمبلدون. تحدثنا قليلا عن ذلك. لذا ربما يتحقق هذا. لكنه غير مؤكد بعد بنسبة 100%.
"سنقرر في الوقت المناسب. أعني أن جيمي ربما يعثر على شريك أيضا. سنرى ما يحدث. ربما نتخذ قرارا في غضون الأيام القليلة المقبلة".