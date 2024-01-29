ردود فعل لاعبي إنتر ميامي بعد مشاهدة ملعب الهلال الجديد (فيديو)
بدا لاعبو إنتر ميامي الأمريكي مندهشين بعد مشاهدة ملعب الهلال الجديد، اليوم الإثنين.
ويحل إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضيفا على الهلال ضمن موسم الرياض على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.
وبدا أن لاعبي إنتر ميامي مندهشون من ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، وبدأ بعضهم في تصوير الملعب من هاتفه الخاص.
وتتميز أرضية الملعب بأنها متحركة، ويتم التحكم بها بشكل أوتوماتيكي، وتبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، وهو مخصص للفعاليات، والمعارض، والحفلات، والملاكمة، والتنس، وكرة القدم.
وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.
من المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.
وقد تكون أول مباراة على ملعب "كينغدوم أرينا" أمام الرائد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.
وسيلعب إنتر ميامي أمام الهلال، ثم مع النصر، كما يلعب النصر والهلال أمام بعضهما البعض.
وتنقل جميع المباريات على قناة "SSC Sport 1".
وتترقب الجماهير مواجهة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وسبق أن تواجه النجمان، في يناير 2023، حين لعب الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، حيث كان ميسي يلعب للنادي الفرنسي.