ردود فعل لاعبي إنتر ميامي بعد مشاهدة ملعب الهلال الجديد (فيديو)

وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.

من المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.

وقد تكون أول مباراة على ملعب "كينغدوم أرينا" أمام الرائد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

وسيلعب إنتر ميامي أمام الهلال، ثم مع النصر، كما يلعب النصر والهلال أمام بعضهما البعض.

وتنقل جميع المباريات على قناة "SSC Sport 1".

وتترقب الجماهير مواجهة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسبق أن تواجه النجمان، في يناير 2023، حين لعب الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، حيث كان ميسي يلعب للنادي الفرنسي.