لجنة الانضباط ترد على شكوى الاتحاد ضد مالكوم وسعود عبدالحميد
اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، قرارها في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ضد ثنائي نادي مالكوم وسعود عبد الحميد.
ويوم الاثنين الماضي، قدم نادي الهلال شكوى رسمية ضد مالكو وسعود؛ إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في الـ30 من أبريل الماضي.
وقام نادي الهلال بتجهيز رد رسمي على تلك الشكوى.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي رفضت شكوى الاتحاد ضد البرازيلي مالكوم وسعود عبد الحميد لاعبي "الزعيم".
ولم تكشف الصحيفة عن سبب اتخاذ لجنة الانضباط قرار عدم إدانة مالكوم وعبدالحميد، ولكنها اكتفت بالحديث عن رفض شكوى الاتحاد.
وكان الهلال قدم ردًا، مساء الأربعاء، على الإفادة المطلوبة منه تجاه شكوى الاتحاد ضد اللاعبين، ونفى فيه أي تصرف خارج من لاعبيه ضد جماهير الاتحاد.
يذكر أن المباراة نفسها شهدت عقاب نادي الاتحاد من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بغرامة قدرها 100 ألف ريال، على إثر إلقاء جماهيره زجاجات مياه على لاعبي الخصم.