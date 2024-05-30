لجنة الانضباط ترد على شكوى الاتحاد ضد مالكوم وسعود عبدالحميد

ويوم الاثنين الماضي، قدم نادي الهلال شكوى رسمية ضد مالكو وسعود؛ إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في الـ30 من أبريل الماضي.

وقام نادي الهلال بتجهيز رد رسمي على تلك الشكوى.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي رفضت شكوى الاتحاد ضد البرازيلي مالكوم وسعود عبد الحميد لاعبي "الزعيم".

ولم تكشف الصحيفة عن سبب اتخاذ لجنة الانضباط قرار عدم إدانة مالكوم وعبدالحميد، ولكنها اكتفت بالحديث عن رفض شكوى الاتحاد.