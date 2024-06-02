فنربخشة التركي يقدم مورينيو في احتفالية ضخمة (فيديو وصور)

وقال مورينيو للجماهير وهو يلوح بقميص فنربخشة: "عادة تحب (الجماهير) المدرب بعد تحقيق الانتصارات لكن في هذه الحالة أشعر بالحب قبل الانتصارات وهذه مسؤولية كبيرة بالنسبة لي ولهذا أشعر وأعدكم من هذه اللحظة أنني أنتمي لهذه العائلة".

وأضاف مورينيو: "أصبح هذا القميص جزءًا مني.. منذ اللحظة التي قابلت فيها الرئيس علي كوتش واطلعت على أفكاره وخططه، أردت القدوم إلى هنا وأن أكون مدربكم... منذ اللحظة التي وقّعت فيها على العقد أصبحت أحلامكم هي أحلامي الآن".