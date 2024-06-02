فنربخشة التركي يقدم مورينيو في احتفالية ضخمة (فيديو وصور)
قدّم فنربخشة التركي مدربه الجديد البرتغالي غوزيه مورينيو أمام الآلاف من الجماهير المتحمسة اليوم الأحد.
ولا يرتبط مورينيو (61 عاماً) بأي فريق منذ استغناء روما الإيطالي عن خدماته في يناير الماضي.
وأقام النادي التركي حفلاً لتقديم مورينيو على ملعب الفريق في اسطنبول بوجود الآلاف من الجماهير التي قامت بغناء الأهازيج باسم مورينيو.
وقال مورينيو للجماهير وهو يلوح بقميص فنربخشة: "عادة تحب (الجماهير) المدرب بعد تحقيق الانتصارات لكن في هذه الحالة أشعر بالحب قبل الانتصارات وهذه مسؤولية كبيرة بالنسبة لي ولهذا أشعر وأعدكم من هذه اللحظة أنني أنتمي لهذه العائلة".
وأضاف مورينيو: "أصبح هذا القميص جزءًا مني.. منذ اللحظة التي قابلت فيها الرئيس علي كوتش واطلعت على أفكاره وخططه، أردت القدوم إلى هنا وأن أكون مدربكم... منذ اللحظة التي وقّعت فيها على العقد أصبحت أحلامكم هي أحلامي الآن".
وقال علي كوتش رئيس النادي "أرحب بالمدرب مورينيو نيابة عن جماهيرنا.. هو واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم. أنا متأكد من أنه سيكون المدرب الفائز هنا كما كان (فائزاً) مع الفرق الأخرى في السابق".
وسيتولى مورينيو قيادة الجهاز الفني للفريق التركي خلفاً للمدرب التركي إسماعيل كارتال الذي أقيل من منصبه الجمعة الماضي بعد أن تلقى فريقه هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل ست مرات ما كلفه خسارة اللقب المحلي لصالح غلطة سراي جاره في اسطنبول بفارق ثلاث نقاط.
وسيطلب من مورينيو الذي فاز بألقاب مع أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد مساعدة فنربخشه على الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ موسم 2013-2014.