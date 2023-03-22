ديشان: لهذا السبب اخترت مبابي قائدًا لمنتخب فرنسا رغم صغر سنه
كشف ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن سبب اختياره النجم كيليان مبابي قائدًا لمنتخب الديوك رغم صغر سنه.
كشف ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن سبب اختياره النجم كيليان مبابي قائدًا لمنتخب الديوك رغم صغر سنه.
وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أصبح قائدًا للمنتخب الوطني خلفًا للحارس هوجو لوريس.
وقال الاتحاد الفرنسي عبر حسابه على تويتر: "اختار ديدييه ديشان مدرب فرنسا كيليان مبابي قائدًا جديدًا للمنتخب الوطني، وأنطوان جريزمان هو القائد الثاني".
ونقلت قناة (تي.اف.1) التلفزيونية الفرنسية عن ديشان قوله: "تتوافر كل متطلبات القيام بهذه المسؤولية في كيليان سواء داخل الملعب أو خارجه".
وأضاف: "مبابي عنصر يلتف حوله الفريق".
وفي وقت سابق قالت صحيفة ليكيب إن مبابي وافق على حمل الشارة بعد الحديث إلى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا.
وكان مبابي (24 عامًا) ضمن المرشحين لقيادة منتخب فرنسا بعد اعتزال الحارس لوريس اللعب الدولي مع بلاده، في يناير/ كانون الثاني، وبعد أسابيع من الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر الفريق أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
وخاض مبابي 66 مباراة دولية مع فرنسا، وساهم في إحراز لقب كأس العالم 2018، واحتلال المركز الثاني في نسخة 2022.
ويستضيف منتخب فرنسا نظيره الهولندي على ملعب فرنسا الدولي في تصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الجمعة قبل السفر إلى أيرلندا يوم الإثنين المقبل.