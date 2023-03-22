ديشان: لهذا السبب اخترت مبابي قائدًا لمنتخب فرنسا رغم صغر سنه

وفي وقت سابق قالت صحيفة ليكيب إن مبابي وافق على حمل الشارة بعد الحديث إلى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا.

وكان مبابي (24 عامًا) ضمن المرشحين لقيادة منتخب فرنسا بعد اعتزال الحارس لوريس اللعب الدولي مع بلاده، في يناير/ كانون الثاني، وبعد أسابيع من الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر الفريق أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وخاض مبابي 66 مباراة دولية مع فرنسا، وساهم في إحراز لقب كأس العالم 2018، واحتلال المركز الثاني في نسخة 2022.

ويستضيف منتخب فرنسا نظيره الهولندي على ملعب فرنسا الدولي في تصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الجمعة قبل السفر إلى أيرلندا يوم الإثنين المقبل.