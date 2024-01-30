غوارديولا يؤكد تعافي هالاند من الإصابة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم إيرلينغ هالاند سيعود أخيرا لقائمة الفريق عندما يواجه بيرنلي، غدا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، ولهما 14 هدفا، لكن النرويجي غائب عن المباريات منذ تعرضه لشرخ في عظمة بقدمه في السادس من ديسمبر كانون الأول أثناء الخسارة 1/0 من أستون فيلا.