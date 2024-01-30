غوارديولا يؤكد تعافي هالاند من الإصابة
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم إيرلينغ هالاند سيعود أخيرا لقائمة الفريق عندما يواجه بيرنلي، غدا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتساوى هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، ولهما 14 هدفا، لكن النرويجي غائب عن المباريات منذ تعرضه لشرخ في عظمة بقدمه في السادس من ديسمبر كانون الأول أثناء الخسارة 1/0 من أستون فيلا.
وقال غوارديولا للصحفيين: "من الواضح أنه سيكون ضمن قائمة الاختيارات، نعم لقد عاد للمرة الأولى (منذ إصابته). كل القائمة لدينا (جاهزة) ونحن أقوى. هو لاعب مهم لنا".
وقد تكون عودة هالاند محورية لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يأتي حاليا في المركز الثاني بفارق خمس نقاط وخاض مباراة أقل عن ليفربول المتصدر.
فيما سيكون لدى مانشستر سيتي أيضا مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير شباط.
وسجل النرويجي هالاند (23 عاما) 19 هدفا في 22 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.