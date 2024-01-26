بعد تأجيل المباراتين.. رسالة رونالدو للجماهير الصينية (صورة)

وخسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة نادرة لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم، بعدما أعلن المنظّمون أن مهاجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" غير محددة، أدّت إلى تأجيل المباراتين الوديتين.

وكان من المقرر إجراء مباراتين بين النصر في جنوب مدينة شينغن أمام شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي في 24 و28 كانون الثاني/يناير الحالي.

وعقب التأجيل، وجه رونالدو رسالة إلى جماهير الصين، فقد نشر صورة له عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل وهو يلوح للجماهير الصينية.

وكتب رونالدو فوق الصورة للجماهير الصينية: "سأراكم قريبًا".