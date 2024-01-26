بعد تأجيل المباراتين.. رسالة رونالدو للجماهير الصينية (صورة)
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى الجماهير الصينية، بعد تأجيل نادي النصر مباراتين وديتين في الصين؛ بسبب إصابة الدون.
وخسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة نادرة لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم، بعدما أعلن المنظّمون أن مهاجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" غير محددة، أدّت إلى تأجيل المباراتين الوديتين.
وكان من المقرر إجراء مباراتين بين النصر في جنوب مدينة شينغن أمام شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي في 24 و28 كانون الثاني/يناير الحالي.
وعقب التأجيل، وجه رونالدو رسالة إلى جماهير الصين، فقد نشر صورة له عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل وهو يلوح للجماهير الصينية.
وكتب رونالدو فوق الصورة للجماهير الصينية: "سأراكم قريبًا".
وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في بيانٍ على "إكس" قال فيه: "يُحزننا أن نُعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكوّن من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير (كانون الثاني) إلى موعد يتم تحديده لاحقاً".
وأضاف: "لقد جئنا إلى هنا في شينجن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديداً لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".
ونفدت جميع التذاكر بعد ساعات معدودة على طرحها في الثالث من الشهر الحالي.
ووفقاً لوسائل إعلام صينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمناً بعد "ثوانٍ معدودة" على طرحها.