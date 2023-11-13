ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يقلب تأخره لفوز على فياريال

وتقدم فياريال المتعثر، والذي أقال مدربه خوسيه روخو مارتن "باتشيتا" يوم الجمعة الماضي، مبكرا عندما سجل جيرارد مورينو هدفا من تسديدة مباشرة بعد كرة ارتدت إليه في الدقيقة 20.

لكن صاحب الأرض، وهو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي فاز بجميع مبارياته على أرضه هذا الموسم، تعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قريبة المدى من اكسل فيتسل بعد تمريرة عرضية من جريزمان.

واستعاد أتلتيكو مستواه في الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من التسجيل حتى الدقيقة 80 عندما سجل غريزمان بعد تمريرة عرضية بابلو باريوس.

وبعد خمس دقائق، سجل البديل لينو من مجهود فردي رائع ليضمن النقاط الثلاث لفريقه بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد ان انطلق عبر الجهة اليسرى للملعب.