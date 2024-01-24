سجل أيمن حسين مهاجم منتخب العراق هدفين في فوز العراق المثير بنتيجة 3/2 على فيتنام ليتصدر ترتيب هدافي كأس آسيا 2023 في قطر.

ووقع أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 73، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90+12 من ضربة جزاء،

وأضاع ضربة جزاء في الدقيقة 83.

ورفع أيمن حسين رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس آسيا بفارق هدفين عن الياباني أياسي يويدا والقطري أكرم حسين عفيف.

في حين سجل 11 لاعبًا هدفين لكل منهما.

وفيما يلي ترتيب هدافي كأس آسيا: