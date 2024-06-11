خطأ كارثي من تشيزني مع أنباء اقترابه من النصر السعودي (فيديو)
استأثر البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا بالاهتمام خلال مباراة منتخب بلاده الودية، الاثنين أمام تركيا، وذلك في ضوء استمرار التقارير شبه المؤكدة لانتقاله الوشيك إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقاد الحارس البولندي منتخب بلاده أمس الإثنين، للفوز أمام تركيا بهدفين مقابل هدف في إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمم أوروبا 2024، لكنه كان بطلا للقطة مثيرة عندما ارتكب خطأ كارثيا كاد يكلف بولندا هدفا ويعرّض الحارس المرتقب انتقاله للنصر إلى الطرد؛ ما كان سيهدد مشاركته في أول مباراة لبولندا في يورو.
وفي الدقيقة 79 من المباراة، خرج تشيزني من منطقة الجزاء، للتصدي لانفراد صريح، لكنه لم ينجح في تحويل الكرة لرمية تماس وتدخل بطريقة عنيفة جدا، كما حاول مرة ثانية إبعاد الخطر عن مرماه لكنه فشل مجددا بعد ارتماءة كادت تكلفه البطاقة الحمراء، لتصل الكرة إلى لاعب منتخب تركيا الذي سدد من مسافة بعيدة، لكن كرته علت العارضة بقليل.
وتداول نشطاء على منصات التواصل خطأ تشيزني الفادح، والذي يأتي بالتزامن مع حصول اتفاق على انتقاله للنصر لمدة موسمين مقابل نحو 40 مليون دولار.
وانتقل تشيزني إلى يوفنتوس قادمًا من أرسنال الإنجليزي في 2017، وخاض مع الفريق 252 مباراةً، وتُوِّج معه بثماني بطولات، بينها ثلاث نسخ متتالية من الدوري الإيطالي.
ولعب حارس منتخب بولندا في الدوري الإنجليزي مع أرسنال عندما جاء إلى لندن عام 2006 قادمًا من ليجيا وارسو البولندي، وشارك في 181 مباراة مع الفريق، وساهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عامي 2014 و2015.
أما مع منتخب بولندا، فخاض تشيزني 81 مباراة دولية، ومن المقرر أن تكون بطولة أوروبا 2024 سابع بطولة دولية كبرى له مع بلاده.