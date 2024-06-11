خطأ كارثي من تشيزني مع أنباء اقترابه من النصر السعودي (فيديو)

استأثر البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا بالاهتمام خلال مباراة منتخب بلاده الودية، الاثنين أمام تركيا، وذلك في ضوء استمرار التقارير شبه المؤكدة لانتقاله الوشيك إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقاد الحارس البولندي منتخب بلاده أمس الإثنين، للفوز أمام تركيا بهدفين مقابل هدف في إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمم أوروبا 2024، لكنه كان بطلا للقطة مثيرة عندما ارتكب خطأ كارثيا كاد يكلف بولندا هدفا ويعرّض الحارس المرتقب انتقاله للنصر إلى الطرد؛ ما كان سيهدد مشاركته في أول مباراة لبولندا في يورو.

وفي الدقيقة 79 من المباراة، خرج تشيزني من منطقة الجزاء، للتصدي لانفراد صريح، لكنه لم ينجح في تحويل الكرة لرمية تماس وتدخل بطريقة عنيفة جدا، كما حاول مرة ثانية إبعاد الخطر عن مرماه لكنه فشل مجددا بعد ارتماءة كادت تكلفه البطاقة الحمراء، لتصل الكرة إلى لاعب منتخب تركيا الذي سدد من مسافة بعيدة، لكن كرته علت العارضة بقليل.

وتداول نشطاء على منصات التواصل خطأ تشيزني الفادح، والذي يأتي بالتزامن مع حصول اتفاق على انتقاله للنصر لمدة موسمين مقابل نحو 40 مليون دولار.