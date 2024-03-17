الحكم يلغي ثلاثة أهداف لويستهام في التعادل مع أستون فيلا

ألغى الحكم غاريد غيليت ثلاثة أهداف لويستهام يونايتد بينها هدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض أستون فيلا تأخره ويتعادل 1/1 في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

وتقدم مميشيل أنطونيو لويستهام في الدقيقة 29، من ضربة رأس، وهو أول هدف للاعب منذ أغسطس الماضي.

وألغى الحكم غاريد غيليت هدفين لويستهام سجلهما محمد قدوس وأنطونيو في كل شوط، وبالتحديد في الدقيقتين 45+3 و90+6.

وتعادل أستون فيلا في الدقيقة 79 عندما سجل نيكولو زانيولو من تمريرة لزميله البديل موسى ديابي.

ويملك أستون فيلا 56 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع، في حين يملك ويستهام 44 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع.