الحكم يلغي ثلاثة أهداف لويستهام في التعادل مع أستون فيلا
ألغى الحكم غاريد غيليت ثلاثة أهداف لويستهام يونايتد بينها هدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض أستون فيلا تأخره ويتعادل 1/1 في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي اليوم الأحد.
وتقدم مميشيل أنطونيو لويستهام في الدقيقة 29، من ضربة رأس، وهو أول هدف للاعب منذ أغسطس الماضي.
وألغى الحكم غاريد غيليت هدفين لويستهام سجلهما محمد قدوس وأنطونيو في كل شوط، وبالتحديد في الدقيقتين 45+3 و90+6.
وتعادل أستون فيلا في الدقيقة 79 عندما سجل نيكولو زانيولو من تمريرة لزميله البديل موسى ديابي.
ويملك أستون فيلا 56 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع، في حين يملك ويستهام 44 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع.
ومنع ماتي كاش منافسه جيمس وارد براوس من التسجيل بشكل رائع قبل أن ينفذ لاعب وسط منتخب إنجلترا ضربة حرة متأخرة لتسكن في نهاية المطاف الشباك وتشعل احتفالات صاخبة في استاد لندن.
لكن بعد مراجعة طويلة جدا لحكم الفيديو المساعد "VAR" وجد أن الكرة اصطدمت بذراع توماش سوتشيك قبل أن تتجاوز خط المرمى لتترك جماهير الفريق المضيف محبطة ويحصل الفريقان على نقطة واحدة.
ورفض ديفيد مويز مدرب ويستهام الرد على أسئلة بعد المباراة عن تقنية حكم الفيديو المساعد والتي ألغت في وقت سابق ما كان يمكن أن يكون الهدف الثاني لأنطونيو.
وقال مويز في إشارة إلى رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب: "ليس لدي ما أقوله بشأن قرارات حكم الفيديو المساعد، يمكنك الاتصال بهاوارد بنفسك".
وأضاف أن قرارات حكم الفيديو المساعد كانت ضد ويستهام في المباراتين السابقتين أمام بيرنلي وفرايبورغ الألماني في الدوري الأوروبي وهو ما قال إنه "من الصعب قبوله".
في حين قال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إن قرار إلغاء هدف ويستهام كان "عادلا تماما".
وقال إيمري: "إن النقطة كانت نتيجة جيدة لأستون فيلا على الرغم من أن فريقه أهدر فرصة لتوسيع الفارق مع منافسيه المباشرين على إنهاء الموسم في المربع الذهبي".