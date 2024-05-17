أهداف مباراة الوصل والنصر في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)
تقدم فابيو دي ليما لاعب نادي الوصل، بهدف في شباك نظيره النصر، خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، بنهائي كأس رئيس الإمارات.
وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الإمارات بين الوصل والنصر، اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.
وقبيل نهاية صافرة الشوط الأول، تحصل نادي الوصل على ركلة جزاء، انبرى لها فابيو دي ليما، ونجح في تسجيلها ليخطف هدف التقدم للإمبراطور.
وعزز فابيو ليما تقدم الوصل، وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة جميلة مع بداية الشوط الثاني.
وأضاف هاريس الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 64، من رأسية رائعة.
ومن انطلاقة ماراثونية في الدقيقة 82، استلم علي صالح الكرة من منتصف الملعب، وانطلق وتوغل ليسجل الهدف الرابع في شباك النصر.
ويتصدر الوصل ترتيب دوري المحترفين متقدما بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي، حامل اللقب، مع تبقي أربع مباريات لكل فريق حتى نهاية المسابقة.
ويبحث الوصل عن الفوز بلقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 2006-2007، وهو الموسم الوحيد الذي حقق فيه ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة.
وعلى الجانب الآخر، كانت مسيرة النصر صعبة نوعا ما عقب التفوق 1-صفر على خورفكان، ثم الفوز 2-1 على ملعب عجمان في دور الثمانية.
ويتطلع النصر لختام الموسم بشكل جيد بعد بداية ضعيفة في الدوري وتوديع كأس رابطة المحترفين من دور الثمانية أمام العين.