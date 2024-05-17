أهداف مباراة الوصل والنصر في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

تقدم فابيو دي ليما لاعب نادي الوصل، بهدف في شباك نظيره النصر، خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، بنهائي كأس رئيس الإمارات.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الإمارات بين الوصل والنصر، اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وقبيل نهاية صافرة الشوط الأول، تحصل نادي الوصل على ركلة جزاء، انبرى لها فابيو دي ليما، ونجح في تسجيلها ليخطف هدف التقدم للإمبراطور.

وعزز فابيو ليما تقدم الوصل، وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة جميلة مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف هاريس الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 64، من رأسية رائعة.

ومن انطلاقة ماراثونية في الدقيقة 82، استلم علي صالح الكرة من منتصف الملعب، وانطلق وتوغل ليسجل الهدف الرابع في شباك النصر.