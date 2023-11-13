NBA.. بولز يُكبد ديترويت بيستونز الهزيمة الثامنة على التوالي

وكان كيفن نوكس الثاني أفضل مسجلي ديترويت برصيد 18 نقطة. وبدأ نوكس فترته الثانية مع الفريق بعدما وقَّع عقدًا بصفته صفقة مجانية، يوم الأربعاء الماضي.

وأحرز إساياه ستيوارت 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف أليك بيركس 16 نقطة. وغاب بيركس عن آخر ست مباريات للإصابة في ساعده.

ولم يحقق بيستونز أي انتصار منذ فوزه على بولز في الـ28 من أكتوبر الماضي.

وفي باقي مباريات الجولة، تغلب نيويورك نيكس على تشارلوت هورنتس 129-107 وبروكلين نيتس على واشنطن ويزاردز 102-94.

وخسر لوس أنجليس كليبرز على أرضه 101-105 أمام ممفيس غريزليز، بينما تغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه إنديانا بيسرز 137-126.

وتلقى سان أنطونيو سبيرز الهزيمة على ملعبه 113-118 من ميامي هيت، وكذلك خسر نيو أورليانز بليكانز على أرضه 136-124 أمام دالاس مافريكس.

وفاز هيوستون روكتس بفارق ثلاث نقاط على ضيفه دنفر ناغتس 107-104، وخسر فينكس صنز 111-99 من أوكلاهوما سيتي ثاندر، وكذلك خسر غولدن ستيت وريورز على ملعبه 116-110 أمام مينيسوتا تمبرولفز.

وأخيرًا تغلب لوس أنجليس ليكرز 116-110 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.