التعادل السلبي يسيطر على قمة النجم والأفريقي بالدوري التونسي
سيطر التعادل السلبي على قمة الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي اليوم الأحد.
وتأخر انطلاق المباراة نحو 22 دقيقة بسبب عدم جاهزية غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد.
واستهل النجم الساحلي المباراة بقوة وسنحت فرصتان لكل من راقي العواني وياسين الشماخي في بداية المباراة.
وتعاون العواني وأسامة عبيد في هجمة داخل منطقة جزاء الأفريقي لكن الدفاع أنهى الخطورة.
ومرت تسديدة عبيد في الدقيقة 30 أعلى مرمى الحارس معز حسن بقليل.
وكاد فيدريكو بيكورو القادم من غينيا الاستوائية أن يقلب الموازين لصالح الأفريقي عندما أرسل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 نجح في إبعادها علي الجمل.
وتراجع الأداء في الشوط الثاني من الجانبين، وطرد الحكم زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي الموجود على مقاعد البدلاء بسبب الاحتجاج.
وأشهر البطاقة الحمراء في وجه سيف غزال مدرب النجم.
ويحتل الأفريقي المركز الثالث في الترتيب بسبع نقاط متفوقا على النجم الساحلي بفارق الأهداف.
* الباجي يفوز ويلحق بالصدارة
في مجموعة تفادي الهبوط، سجل الأولمبي الباجي ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليحقق فوزا كبيرا على ضيفه مستقبل سليمان 3-صفر وينضم إلى النادي البنزرتي في صدارة المجموعة.
ورفع الأولمبي الباجي رصيده إلى 18 نقطة من ثماني مباريات، فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.
وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة، حرم مستقبل المرسى ضيفه اتحاد تطاوين من الانفراد بصدارة مجموعة تفادي الهبوط عندما حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1.
ويحتل مستقبل المرسى المركز الأخير بتسع نقاط مقابل 17 نقطة لاتحاد تطاوين في المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن الأولمبي الباجي والبنزرتي المتصدرين.