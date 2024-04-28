التعادل السلبي يسيطر على قمة النجم والأفريقي بالدوري التونسي

* الباجي يفوز ويلحق بالصدارة

في مجموعة تفادي الهبوط، سجل الأولمبي الباجي ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليحقق فوزا كبيرا على ضيفه مستقبل سليمان 3-صفر وينضم إلى النادي البنزرتي في صدارة المجموعة.

ورفع الأولمبي الباجي رصيده إلى 18 نقطة من ثماني مباريات، فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة، حرم مستقبل المرسى ضيفه اتحاد تطاوين من الانفراد بصدارة مجموعة تفادي الهبوط عندما حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1.

ويحتل مستقبل المرسى المركز الأخير بتسع نقاط مقابل 17 نقطة لاتحاد تطاوين في المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن الأولمبي الباجي والبنزرتي المتصدرين.