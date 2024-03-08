إلغاء هدف جميل لصلاح ضد سبارتا براغ (فيديو)

وشهدت مباراة ليفربول ومضيفه سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، مشاركة النجم المصري محمد صلاح رغم الجدل حول جاهزيته بعد شفائه من الإصابة.

وألغى حكم اللقاء هدفا لمحمد صلاح في الشباك؛ بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسدد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس الفريق التشيكي، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.