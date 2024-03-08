إلغاء هدف جميل لصلاح ضد سبارتا براغ (فيديو)
ألغى مايكل أوليفر، حكم مباراة ليفربول ضد سبارتا براغ التشيكي، هدفًا رائعًا للنجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.
وشهدت مباراة ليفربول ومضيفه سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، مشاركة النجم المصري محمد صلاح رغم الجدل حول جاهزيته بعد شفائه من الإصابة.
وألغى حكم اللقاء هدفا لمحمد صلاح في الشباك؛ بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وسدد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس الفريق التشيكي، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف.
وشارك محمد صلاح في الدقيقة 74 مكان الكولومبي لويس دياز، رغم الجدل المستمر حول جاهزيته.
ورفض ليفربول في وقت سابق من هذا الشهر انضمام صلاح إلى منتخب مصر بحجة عدم جاهزيته الطبية، في حين أصر حسام حسن مدرب منتخب مصر على استدعاء صلاح في التوقف الدولي الشهر الحالي.