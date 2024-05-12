بعد مبابي.. نجم آخر يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان
أعلن الكوستاريكي كيلور نافاس رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ليكون ثاني لاعبي الفريق الباريسي الذين سيغادرون النادي بعد النجم كيليان مبابي الذي أكد في مقطع فيديو نشره أمس الجمعة نهاية تجربته في حديقة الأمراء بباريس.
ونشر نافاس (37 عاما) صورة له بقميص "بي آس جي" على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام معلنا رحيله عن الفريق بعد 5 سنوات قضاها مع النادي.
وقال كيلور نافاس عبر حسابه على إنستغرام: "كل ثانية أمضيتها في حديقة الأمراء كانت رائعة، والحمد لله أنني شعرت دائمًا بمودتهم وتشجيعهم هنا، لقد كان شرفًا لي أن أدافع عن هذا الشعار في هذا الملعب الرائع، لا يزال لدي الكثير من الأهداف لتحقيقها، لكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لأودع فريقا كان بمثابة عائلتي وملعبا كان بمثابة بيتي."
وانتقل حارس منتخب كوستاريكا إلى فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2019، قادما من ريال مدريد، ولعب لمدة 5 مواسم مع الفريق توج فيها بلقب الدوري الفرنسي في 3 مناسبات سنوات 2020 و2022 و2024، كما أحرز لقب كأس فرنسا في 2020 و2021، بينما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020 وخسر اللقب من بايرن الألماني.
ومنذ قدوم الإيطالي جيان لويجي دوناروما إلى باريس في 2021، أصبح نافاس حارسا احتياطيا حيث لعب عددا قليلا من المباريات بعد أن منح المدرب بوكيتينيو الفرصة للحارس الإيطالي، مما دفع نافاس إلى الخروج في إطار الإعارة لنادي نوتينغهام فورست الإنجليزي لمدة 6 أشهر قبل أن يعود إلى ناديه في بداية الموسم الحالي.
وخاض الحارس الكوستاريكي خلال الموسم الحالي 3 مباريات فقط في الدوري، بينما لعب إجمالا 113 مباراة مع سان جيرمان حافظ خلالها على نظافة شباكه في 51 مباراة.