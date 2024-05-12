بعد مبابي.. نجم آخر يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن الكوستاريكي كيلور نافاس رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ليكون ثاني لاعبي الفريق الباريسي الذين سيغادرون النادي بعد النجم كيليان مبابي الذي أكد في مقطع فيديو نشره أمس الجمعة نهاية تجربته في حديقة الأمراء بباريس.

ونشر نافاس (37 عاما) صورة له بقميص "بي آس جي" على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام معلنا رحيله عن الفريق بعد 5 سنوات قضاها مع النادي.

وقال كيلور نافاس عبر حسابه على إنستغرام: "كل ثانية أمضيتها في حديقة الأمراء كانت رائعة، والحمد لله أنني شعرت دائمًا بمودتهم وتشجيعهم هنا، لقد كان شرفًا لي أن أدافع عن هذا الشعار في هذا الملعب الرائع، لا يزال لدي الكثير من الأهداف لتحقيقها، لكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لأودع فريقا كان بمثابة عائلتي وملعبا كان بمثابة بيتي."