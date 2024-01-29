أول استقالة في منتخب مصر بعد الخروج من كأس أفريقيا
تقدم محمد غرابة، مدير منتخب مصر، باستقالته من منصبه، بعد خروج الفريق أمام الكونغو الديموقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
ووفقا لما ذكره مصدر لـ"إرم نيوز"، فإن "غرابة" أبلغ حازم إمام، المشرف على منتخب مصر، بقرار رحيله عقب المباراة التي جمعت المنتخبين.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن قراره النهائي بشأن "غرابة" خلال الساعات المقبلة.
ويترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، كما يتواجد حازم إمام بصفته المشرف العام على المنتخب الأول لكرة القدم.
وأهدر حارس المرمى محمد أبو جبل ركلة ترجيح، لتودع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الـ16، يوم الأحد.
ولم تحقق الكونغو الديمقراطية الفوز على مصر في مباراة بكأس الأمم منذ 50 عاما، وتحديدا في الدور قبل النهائي، عندما واصلت طريقها حتى تحقيق اللقب في 1974.
وهذا هو التعادل الرابع للفريقين في كوت ديفوار هذا العام، بينما تعادلت مصر للمرة السادسة على التوالي منذ البطولة الأخيرة في الكاميرون، وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي تمتد لأشواط إضافية في أدوار خروج المغلوب.
وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع غينيا في دور الثمانية من البطولة، والذي تغلب 1-صفر على غينيا الاستوائية، أمس.