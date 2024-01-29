أول استقالة في منتخب مصر بعد الخروج من كأس أفريقيا

تقدم محمد غرابة، مدير منتخب مصر، باستقالته من منصبه، بعد خروج الفريق أمام الكونغو الديموقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ووفقا لما ذكره مصدر لـ"إرم نيوز"، فإن "غرابة" أبلغ حازم إمام، المشرف على منتخب مصر، بقرار رحيله عقب المباراة التي جمعت المنتخبين.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن قراره النهائي بشأن "غرابة" خلال الساعات المقبلة.

ويترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، كما يتواجد حازم إمام بصفته المشرف العام على المنتخب الأول لكرة القدم.