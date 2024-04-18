النصر السعودي يتهم رابطة الأندية بـ"تغيير المواقف" بسبب الهلال

تتالت ردود الأفعال الرسمية من عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، حول أزمة تأجيل مباراة الأهلي والهلال لحساب الجولة 28 من المسابقة إلى يوم 6 مايو المقبل، وذلك في أعقاب تأخير مباراة الهلال مع مضيفه العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بيوم واحد.

وفجّر قرار رابطة دوري المحترفين السعودي بإعلان تأجيل قمة الجولة 28 بين ثالث الترتيب الأهلي والمتصدر الهلال، موجة من الجدل وردود الأفعال، فيما أعربت الأندية المراهنة على المراكز الأولى عن رفضها تأجيل المباراة.

واتهمت إدارة النصر السعودي، التي دخلت على خط "أزمة التأجيل" رابطة الدوري بتغيير مواقفها حسب مصلحة نادي الهلال، بعدما رفضت سابقا تأجيل عدد من المباريات لأندية أخرى.

وأرسلت إدارة النصر خطابا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تطالب فيه بالالتزام بمواقفها السابقة فيما يخص طلبات النوادي لتأجيل المباريات.