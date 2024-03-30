جاد زهرة ناسي لاعبة ريمس تختار تمثيل منتخب المغرب للسيدات
أعلنت جاد زهرة ناسي، لاعبة فريق ريمس للسيدات، اختيارها تمثيل المنتخب المغربي للسيدات بدلا من المنتخب الفرنسي.
ونشرت زهرة ناسي صورة لها عبر حسابها على منصة "إنستغرام" وهي تحمل علم المغرب معربة عن فخرها بقرارها النهائي.
وقالت ناسي في منشورها: "بعد تفكير عميق، اخترت الدفاع عن ألوان المغرب، لم يكن قرارًا سهلًا، لكنها فرصة لا يمكنني تفويتها".
وأضافت: "أشكر المنتخب الفرنسي على اللحظات الجميلة التي قضيتها مع منتخبات الشباب، أنا فخورة ومتشوقة للعب مع المنتخب المغربي".
وسبق للاعبة فريق ريمس المشاركة رفقة المنتخب الفرنسي لأقل من 20 عاما في كأس العالم 2022 التي لعبت بكوستاريكا، كما لعبت لفرنسا في منتخبات أقل من 17 وأقل من 19 وأقل من 23 سنة.
يذكر أن إلياس بنصغير، نجم موناكو، اختار مؤخرا ارتداء قميص المغرب ولعب في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام كل من أنغولا وموريتانيا، كما اختار أيضا إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا، وشارك مع "أسود الأطلس" في المواجهتين الأخيرتين.