جاد زهرة ناسي لاعبة ريمس تختار تمثيل منتخب المغرب للسيدات

أعلنت جاد زهرة ناسي، لاعبة فريق ريمس للسيدات، اختيارها تمثيل المنتخب المغربي للسيدات بدلا من المنتخب الفرنسي.

ونشرت زهرة ناسي صورة لها عبر حسابها على منصة "إنستغرام" وهي تحمل علم المغرب معربة عن فخرها بقرارها النهائي.

وقالت ناسي في منشورها: "بعد تفكير عميق، اخترت الدفاع عن ألوان المغرب، لم يكن قرارًا سهلًا، لكنها فرصة لا يمكنني تفويتها".

وأضافت: "أشكر المنتخب الفرنسي على اللحظات الجميلة التي قضيتها مع منتخبات الشباب، أنا فخورة ومتشوقة للعب مع المنتخب المغربي".