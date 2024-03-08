تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

وفي آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك في مختلف المسابقات فاز المارد الأحمر ست مرات، وفاز الزمالك مرتين، وتعادلا مرتين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الشهر المقبل في الدوري المصري.

والأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر موسم 2021/2022، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا، مقابل 28 لقبا للزمالك آخرها موسم 2020/2021.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين في نهائي كأس مصر (موسم 2020/2021) فاز الزمالك 2/1.