تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر
يلاقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر 2022/2023.
وتقام المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على هذه التشكيلة أمام الزمالك:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
الوسط الدفاعي: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.
الوسط الهجومي: بيرسي تاو، حسين الشحات.
الهجوم: أنطوني موديست.
وفي آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك في مختلف المسابقات فاز المارد الأحمر ست مرات، وفاز الزمالك مرتين، وتعادلا مرتين.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الشهر المقبل في الدوري المصري.
والأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر موسم 2021/2022، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 38 لقبا، مقابل 28 لقبا للزمالك آخرها موسم 2020/2021.
وفي آخر مواجهة بين الفريقين في نهائي كأس مصر (موسم 2020/2021) فاز الزمالك 2/1.