أول ظهور لبنزيما بعد عودته لتدريبات الاتحاد (فيديو)

شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تدريبات الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، بعد أسابيع من غيابه عن العميد.

وبدا بنزيما سعيدا في تدريبات الفريق حيث ظهر وهو يمازح أحد المصورين.

وجاءت عودة مشاركة بنزيما في تدريبات الاتحاد بعد حديث عن إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي عن الاتحاد، كما تردد أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لا يريد بقاء اللاعب.

لكن قبل أيام قالت صحيفة "الرياضية"، إن غاياردو وافق على عودة كريم بنزيما للتدريبات الجماعية للاتحاد.