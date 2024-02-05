أول ظهور لبنزيما بعد عودته لتدريبات الاتحاد (فيديو)
شارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تدريبات الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، بعد أسابيع من غيابه عن العميد.
وبدا بنزيما سعيدا في تدريبات الفريق حيث ظهر وهو يمازح أحد المصورين.
وجاءت عودة مشاركة بنزيما في تدريبات الاتحاد بعد حديث عن إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي عن الاتحاد، كما تردد أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لا يريد بقاء اللاعب.
لكن قبل أيام قالت صحيفة "الرياضية"، إن غاياردو وافق على عودة كريم بنزيما للتدريبات الجماعية للاتحاد.
ووفقا للصحيفة فإن غاياردو وافق على عودة بنزيما للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة، بعد أن غادر اللاعب الفريق وذهب في إجازة مستغلا فترة توقف الدوري السعودي.
وأضافت الصحيفة، أن بنزيما، البالغ من العمر 36 عاما، أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، بعد انتظامه في البرنامج الذي أعدّه غاياردو.
وآخر مشاركة لبنزيما مع الاتحاد كانت في الخسارة 2/5 أمام النصر قبل أن يغادر السعودية.
وسجل بنزيما 12 هدفا وصنع 5 في 20 مباراة له مع الاتحاد الموسم الحالي.
وخلال الفترة الماضية ارتبط بنزيما بالعودة إلى أوروبا وربطته تقارير بالعودة لريال مدريد أو ليون أو الانضمام لتشيلسي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الطائي في الدوري السعودي، يوم الأربعاء، ثم مع نافباخور نامانغان الأوزبكي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.