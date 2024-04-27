خطأ "لا يغتفر" من أنشيلوتي في ريال مدريد

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره ريال سوسييداد بهدف نظيف، كان صاحبه هو اللاعب التركي صاحب الدقائق الأقل في قائمة ريال مدريد هذا الموسم أردا غولر.

غولر أظهر مستويات طيبة للغاية ومبشرة بالنسبة لجماهير الملكي خلال تلك المواجهة، وقاد فريقه نحو خطوة جديدة إلى لقب الدوري الإسباني.

خطأ أنشيلوتي

أثبت غولر في مواجهة ريال سوسييداد أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أخطأ بشكل كبير في حقه منذ انضمامه لصفوف الملكي.

فغولر كان أحد أفضل نجوم المباراة، وأفضل لاعبي ريال مدريد من دون أدنى شك، متفوقًا حتى على الخبرات المتمثلة في خوسيلو وبراهيم دياز وغيرهم.

مثل تلك الموهبة وهذه الإمكانات والعقلية الكبيرة لا يمكن أن تحصل على هذا العدد الضئيل للغاية من الدقائق طوال الموسم.