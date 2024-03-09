الإفريقي يتعافى ويضع حدا لنزيف النقاط في الدوري التونسي

حقق النادي الإفريقي، السبت، فوزه الأول في مرحلة الصراع من أجل لقب الدوري التونسي الممتاز، وذلك على حساب الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.

ونجح المهاجم البديل، على العمري الذي حل في الشوط الثاني في تحقيق الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 66، ليضع حدا للنتائج السلبية والعروض السيئة للفريق الأحمر والأبيض، والتي استمرت في كل المسابقات طيلة تسعة أسابيع.

ودخل الإفريقي المباراة التي استضاف فيها الاتحاد المنستيري على ملعب رادس الأولمبي، من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، والعودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه منذ أوائل يناير الماضي، لكن دفاع الاتحاد كان أكثر صلابة من رغبة مهاجمي الإفريقي على امتداد فترات الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أقحم مدرب الإفريقي المنذر الكبير، المهاجم علي العمري الذي انتظر نحو 20 دقيقة بعد دخوله ليفتح باب التسجيل مترجما السيطرة الميدانية التي فرضها فريقه على امتداد فترات المباراة.

واستغل الإفريقي حالة النقص العددي في صفوف المنستيري بعد طرد لاعبه علاء الدين الدريدي في الشوط الثاني ليحقق الفوز الأول، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا بعد أن بلغ النقطة الخامسة، فيما تجمد رصيد المنستيري عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وتستكمل الجولة الثانية الأحد، عندما يستضيف النجم الساحلي غريمه الترجي التونسي في "الكلاسيكو"، فيما يستقبل الملعب التونسي فريق الصفاقسي.

ويحتل الترجي التونسي المركز الأول برصيد ست نقاط من مباراة واحدة (تحصل على ثلاث نقاط حوافز قبل بداية مرحلة التتويج)، فيما يأتي الإفريقي ثانيا (خمس نقاط)، والنجم ثالثا (أربع نقاط)، أما المنستيري فيحتل المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، فيما يتقاسم الملعب التونسي، والصفاقسي في المركز الأخير بنقطتين.