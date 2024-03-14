هذه الدولة ستستضيفها.. الفيفا يعلن إقامة كأس العالم تحت 17 عامًا سنويًا

وأوضح الفيفا أن كأس العالم تحت 17 ستشهد توسعًا لتشمل 48 منتخبًا، كما هو الحال في النسخ المقبلة من كأس العالم للكبار.

كذلك ستقام كأس العالم تحت 17 عامًا للسيدات سنويًا، اعتبارًا من 2025، وسيستضيف المغرب البطولة بنظام موسع يشمل 24 منتخبًا حتى العام 2029، علمًا بأن نسخة 2022 شهدت مشاركة 16 منتخبًا فقط.

وذكر الفيفا: "جاء ذلك عقب دعوة عالمية لإبداء الاهتمام باستضافة البطولتين، وانصب التركيز على الاستفادة من استخدام البنى الأساسية الخاصة بكرة القدم الموجودة بالفعل من أجل كفاءة المنافسات واستدامتها".

وأقيمت آخر نسخة من كأس العالم تحت 17 عامًا، في العام 2023، وقد تُوجت ألمانيا بلقبها للمرة الأولى، بينما أحرزت إسبانيا لقب بطولة السيدات في 2022.

واستضافة قطر كأس العالم 2022 للكبار في فصل الشتاء، كما يشارك المغرب في استضافة نسخة 2030 من البطولة.

وأعلن الفيفا أيضًا رصد مبلغ قياسي قدره 2.25 مليار دولار للاستثمار في تطوير كرة القدم خلال الدورة بين عامي 2023 و2026.