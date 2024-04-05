حسم موقف ميسي من المشاركة في الأولمبياد

سيخوض منتخب الأرجنتين منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية باريس 2024 من دون نجمه الأسطوري ليونيل ميسي الذي قرر عدم المشاركة في الأولمبياد وفق ما ذكره مصدر من شبكة "إي أس بي آن" (ESPN).

وقال أريفالو مارتن صحفي ESPN إن "ميسي الذي سبق له التتويج بذهبية الأولمبياد في بكين 2008، لن يشارك مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس".

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي، وزميل ميسي سابقا في منتخب التانغو، كان يرغب في أن يلبي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي الدعوة ليقود منتخب بلاده في أولمبياد باريس، لكن اللاعب الأفضل في العالم في عام 2023 لن يكون ضمن القائمة في باريس خلال الأولمبياد الذي ينطلق في 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويشارك منتخب الأرجنتين الأولمبي في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات المغرب وأوكرانيا وثالث آسيا المتأهل عن أمم آسيا لأقل من 23 عاما.

وفيما لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة ميسي مع الأرجنتين، لكن مصادر مقربة من اللاعب قالت إن اللاعب اضطر للاختيار بين الألعاب الأولمبية وكوبا أمريكا التي تدور في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو، إذ سيكون من الصعب أن يخوض المسابقتين المتتاليتين في ظل التزامه مع ناديه إنتر ميامي في كأس الرابطة الأمريكية التي تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم.